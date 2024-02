Operaio morto travolto da un camion a Parma: l'incidente sul lavoro fuori dall'azienda di logistica Number 1

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuovo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 67 anni è morto dopo essere stato investito da un camion nel piazzale di un’azienda logistica di Parma, la Number 1. Inutile l’intervento del personale del 118, per l’uomo non c’ è stato niente da fare.

Operaio morto travolto da un camion a Parma

L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato nella mattina di venerdì 9 febbraio, verso le 6.30, nell’azienda Number 1 di Parma, in via Paradigna, alla periferia nord della città.

Secondo una prima ricostruzione riportata da Ansa, l’operaio è stato travolto da un camion in manovra all’interno dell’area del cortile dello stabilimento, che si occupa di logistica.

Morto operaio di 67 anni

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i medici hanno tentato di rianimare l’operaio ma ogni tentativo è risultato inutile: il lavoratore 67enne sarebbe morto sul colpo.

Per effettuare i rilievi di legge sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Nell’azienda è arrivato anche il personale dell’Ispettorato del Lavoro per verificare l’applicazione di tutte le norme di sicurezza.

Le morti sul lavoro a Sanremo con Stefano Massini

In Italia si continua a morire sul lavoro. Come ha ricordato ieri sera, 8 febbraio, sul palco dell’Ariston Stefano Massini, che assieme a Paolo Jannacci ha portato un brano su questo fenomeno, L’uomo nel lampo, al Festival di Sanremo 2024.

“Questo è il festival della canzone italiana e l’amore è stato declinato in tutte le sue forme possibili, ma c’è un amore di cui non si parla mai, l’amore per i diritti che ci spettano chiunque tu sia”, ha detto Massini al termine della toccante esibizione.

In giornata, presentando la canzone, lo scrittore e drammaturgo aveva ricordato altre due recentissime morti sul lavoro: “un operaio folgorato a Messina e un altro operaio schiacciato in provincia di Padova da un muletto”.