Operaio morto schiacciato da una cisterna a Guarda Ferrarese in un incidente sul lavoro: aveva 60 anni

Un’altra tragedia sul lavoro. Un operaio di 60 anni è morto la mattina di giovedì 1° febbraio in un’area golenale a Guarda Ferrarese, in provincia di Ferrara, nel territorio di Riva del Po. L’uomo, residente a Taglio di Po (Rovigo) era impegnato in operazioni di abbattimento di alcuni pioppi e rimboschimento in un’area privata.

Operaio morto in un incidente sul lavoro

Secondo quanto appreso dall’Ansa, l’operaio sarebbe rimasto schiacciato da un furgone-cisterna, intorno alle 8:45, mentre riforniva un trattore.

Inutili i soccorsi, indagini in corso

I soccorritori del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri e il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal) dell’Ausl di Ferrara per gli accertamenti su dinamica ed eventuali responsabilità, oltre al medico legale per una prima ispezione del cadavere, richiesta dalla Procura di Ferrara.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente avvenuto a Guarda Ferrarese, in cui è morto l’operaio schiacciato da una cisterna