Operaio colpito da un tronco in un cantiere di Scurelle, vicino Trento: è in gravi condizioni all'ospedale

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Un operaio di 36 anni è stato colpito da un tronco. È accaduto all’interno di un cantiere forestale a Scurelle, in provincia di Trento. Mentre stava lavorando nel cantiere in val Campelle, il 36enne è stato travolto da un tronco che lo ha colpito alla testa e alle spalle.

L’incidente nel cantiere di Scurelle

L’incidente sul lavoro si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio. Un operaio di 36 anni stava lavorando all’interno di un cantiere, quando il tronco di un albero lo ha travolto.

Il cantiere forestale in cui è avvenuto l’incidente si trova in val Campelle, in Trentino Alto Adige. Per la precisione, la zona è quella del comune di Scurelle, in provincia di Trento.

Fonte foto: Tuttocittà.it Scurelle, il comune in provincia di Trento dove è avvenuto l’incidente

Il cantiere si trova esattamente lungo la strada che conduce verso il rifugio Crucolo. È lì che, intorno alle 18:30, il 36enne è stato colpito dal tronco.

Trasportato in codice rosso in ospedale

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi a bordo di un’ambulanza. A raggiungere il cantiere, inoltre, anche l’elisoccorso di ‘Trentino Emergenza’.

L’incidente è apparso subito grave. L’uomo, infatti, è stato colpito sia alle spalle che alla testa dal tronco precipitato per terra durante il turno di lavoro nel cantiere forestale.

I sanitari e l’equipe medica hanno cercato di stabilizzare il 36enne, ma le sue condizioni sono apparse gravi. Si è reso necessario, infatti, condurlo in codice rosso in ospedale per le cure del caso.

Adesso l’operaio si trova presso l’ospedale ‘Santa Chiara’ di Trento. Sarebbe in gravi condizioni, ma è da escludere che sia in pericolo di vita.

L’ennesimo incidente sul luogo di lavoro

In seguito all’incidente, hanno raggiunto il cantiere forestale anche i vigili del fuoco del Comune di Scurelle e il soccorso alpino della zona.

Al momento non è ancora chiaro il motivo dell’infortunio. A cercare di far luce sull’accaduto, infatti, saranno gli agenti dei carabinieri.

Quello di Scurelle è, purtroppo, l’ennesimo incidente sul lavoro. Solo il giorno prima a Rosarno, in Calabria, un operaio di 34 anni è morto cadendo da un ponteggio.

Gli infortuni e i decessi sul lavoro restano una piaga sociale. Nel corso del 2022, infatti, sono morte ben 1.090 persone sul lavoro.