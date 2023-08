Oncologa 40enne spara e uccide la figlioletta di quattro mesi e poi si toglie la vita

Era un medico rinomato, un oncologo di fama, la donna che ha sparato e ucciso la sua unica figlia, prima di togliersi a sua volta la vita. La tragedia è avvenuta mentre in casa erano presenti i genitori della dottoressa. Assente invece al momento dell’omicidio-suicidio il marito, un facoltoso uomo d’affari americano.

L’omicidio-suicidio nella casa di New York

Era un medico di fama, Krystal Cascetta. Un oncologo di 40 anni, specializzata in cancro al seno, riconosciuta come una delle professioniste più promettenti nel suo campo. Nonostante la brillante carriera professionale però, c’è stato qualcosa che, nella mattinata di domenica 6 agosto, le è scattato dentro.

Intorno alle 7 di mattina infatti, mentre nella lussuosa casa di famiglia a Somers, cittadina nello stato di New York, erano presenti anche i genitori, la donna è entrata armata di pistola nella cameretta nella quale dormiva la sua figlioletta, una neonata di poco più di quattro mesi.

We extend our deepest sympathies at this sad moment to Dr. Cascetta’s family, friends, colleagues and patients. pic.twitter.com/Tg8vBptHl7 — Mount Sinai Health System (@MountSinaiNYC) August 6, 2023

Il messaggio di cordoglio condiviso dal Mount Sinai Hospital, la struttura nella quale lavorava la dottoressa Cascetta

Dopo essersi chiusa nella stanza, Krystal Cascetta ha prima fatto fuoco contro la piccola, per poi rivolgere l’arma contro sé stessa. Immediatamente uno dei due genitori, allarmato dopo aver sentito il primo colpo di pistola, si è precipitato nella stanza della bambina.

L’arrivo dei soccorsi

Non riuscendo ad aprire la porta, dopo aver udito un secondo spero il genitore ha fatto irruzione nella stanza sfondando la soglia, trovandosi davanti una scena terribile.

Immediata la chiamata al 911. Una volta terminate le indagini preliminari, il poliziotto Steven Nevel ha comunicato che non gli è stato permesso di rilasciare ulteriori dettagli, ma ha detto: “Sappiamo, al 100%, senza dubbio, che si è trattato di un omicidio-suicidio“.

Bisognerà ora capire le motivazioni dietro un tale gesto, compiuto da una persona con una carriera ben avviata e con una famiglia apparentemente unita e senza problemi di tipo economico, ma che aveva comunque destato qualche preoccupazione tra i vicini.

Gli interventi precedenti in casa della dottoressa

La dottoressa Krystal Cascetta, riconosciuta come uno dei migliori medici del Mount Sinai Hospital di New York, si era trasferita da un paio di anni, insieme al marito Timothy Talty, uno chef e imprenditore, creatore delle barrette proteiche Talty Bar. I due erano sposati dal 2019.

I vicini però non avevano mai avuto interazioni con la coppia, descritta come molto riservata. Un abitante della zona però, intervistato dal New York Post, ha detto che almeno in due occasioni, la scorsa estate, ambulanza e polizia sono intervenute in casa della coppia.

Toccherà ora agli investigatori il compito di indagare nella vita della donna, provando a capire le motivazioni che hanno spinto la dottoressa a pensare che quanto compiuto potesse essere la soluzione ai suoi problemi.