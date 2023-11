Omicidio di Giulia Cecchettin, le reazioni della politica, Schlein: "Legge per l'educazione al rispetto"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il cordoglio della politica per la morte di Giulia Cecchettin. Dalla maggioranza la vicinanza e le condoglianze alla famiglia, Schlein propone una collaborazione per una legge sull’educazione affettiva nelle scuole.

Il cordoglio di Meloni

La politica reagisce al ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin con commozione e cordoglio. La premier Giorgia Meloni affida ai social il suo commento: “Ho seguito con apprensione gli aggiornamenti sul caso e, fino alla fine, ho sperato in un epilogo diverso”.

La Presidente del consiglio ha poi continuato: “Il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia è una notizia straziante. Ci stringiamo al dolore dei suoi familiari e di tutti i suoi cari. Mi auguro sia fatta presto piena luce su questo dramma inconcepibile. Riposa in pace”.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni, Presidente del consiglio

La proposta si Schlein

Non si è limitata a esprimere le proprie condoglianze la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha fin da subito cercato di portare il tema dell’educazione all’affettività al centro del dibattito come strumento per evitare tragedie di questo tipo.

“Mi sono rivolta alla presidente del Consiglio, e pure oggi dico: almeno sul contrasto a questa mattanza di donne e di ragazze, lasciamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti al Paese” ha dichiarato la leader del PD.

“Non basta la repressione se non si fa prevenzione. Approviamo subito in Parlamento una legge che introduca l’educazione al rispetto e all’affettività in tutte le scuole d’Italia” ha poi concluso Schlein.

Valditara al lavoro per la nuova legge

Immediata la risposta dalle file del Governo alla proposta della segretaria del PD, con il ministro dell’Istruzione Valditara che ha specificato che il dicastero è al lavoro per elaborare le nuove linee guida contro la violenza sulle donne.

“Apprezzo che l’onorevole Schlein condivida con noi l’idea di educare al rispetto nelle scuole contro la violenza e la cultura maschilista. Stiamo già lavorando ad una legge di questo tipo” ha dichiarato il ministro.

“Dopo aver consultato associazioni studentesche, associazioni dei genitori, sindacati, ordine degli psicologi la proposta è pronta e verrà nei prossimi giorni presentata ufficialmente” ha concluso Valditara.