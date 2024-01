Omicidio a Cairate in provincia di Varese: ragazzo di 26 anni ucciso a coltellate in casa, aperte le indagini

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Omicidio a Cairate, in provincia di Varese: un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto nella sua casa. Sul corpo del giovane sono state individuate molteplici ferite da arma da taglio.

L’omicidio a Cairate, in provincia di Varese

“All’interno di quell’appartamento c’è il corpo di un uomo privo di vita“. Questa la segnalazione arrivata nella tarda mattinata di sabato 27 gennaio al centralino del 112, che ha immediatamente messo in movimento i carabinieri della stazione di Fagnano Olona.

I militari hanno raggiunto la palazzina di due piani di via Mascheroni 1 a Cairate, una via isolata alla periferia della cittadina, a una manciata di chilometri da Malpensa.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il corpo del giovane è stato rinvenuto nella sua casa in una palazzina di due piani in via Mascheroni 1, a Cairate (Varese)

Qui le forze dell’ordine hanno potuto constatare che la soffiata era corretta, come riportato dal Giorno.

Dentro l’abitazione hanno infatti trovato un giovane di 26 anni esanime, Andrea Bossi, proprietario dell’appartamento.

Sul corpo ferite da arma da taglio

Sul corpo del ragazzo, ricoperto di sangue, sono state individuate più ferite inferte a colpi di arma da taglio.

Sono subito scattate le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Dopo poche ore l’ipotesi che il giovane potesse avere commesso un gesto volontario è stata esclusa.

Interrogati i vicini di casa

I nodi da sciogliere riguardano due punti: cosa possa essere successo all’interno dell’appartamento e a che ora possa risalire l’omicidio.

Gli inquirenti hanno subito interrogato i vicini di casa della vittima, per capire se siano stati avvertiti schiamazzi o urla durante la notte.

Non è esclusa l’ipotesi di omicidio passionale, secondo quanto riferito da Ansa. È ancora da chiarire se il 26enne vivesse da solo nell’appartamento.