Omicidio a Martinengo vicino Bergamo, uomo ucciso a coltellate in casa: la moglie arrestata dai carabinieri

Orribile omicidio a Martinengo, vicino Bergamo, dove un uomo è stato ucciso a coltellate dalla moglie, arrestata dai carabinieri. La donna di 46 anni, che in base ai primi riscontri avrebbe dei trascorsi per problemi psichici, in seguito al ritrovamento del corpo senza vita è stata immediatamente portata in caserma dai militari, evidentemente ritenuta responsabile dell’omicidio del marito, con il quale ha anche una figlia di 5 anni.

Moglie arrestata per omicidio a Martinengo: ucciso a coltellate

Il delitto è avvenuto alle prime luci dell’alba di venerdì 26 gennaio in via Cascina Lombarda, strada senza uscita in una zona periferica del Comune della Bassa Bergamasca, in cui si trova la villetta dove viveva la coppia.

La moglie, le cui iniziali sono C.M., originaria di Vercelli, avrebbe inferto diverse coltellate al marito, D.R., 56enne, togliendogli la vita. I coniugi hanno anche una bambina di 5 anni.

L’omicidio è avvenuto nella periferia di Martinengo, in provincia di Bergamo

I presunti problemi psichici

In base alla prima ricostruzione, la donna avrebbe un passato di problemi di natura psichica. Questo aspetto, potenzialmente rilevante ai fini delle indagini, è corroborato da un trattamento sanitario, al quale la 46enne si sarebbe sottoposta tre anni fa.

Inoltre, è trapelata la notizia che nella giornata precedente, giovedì 25 gennaio, la donna avrebbe iniziato ad avere delle allucinazioni, motivo per il quale la 46enne era stata portata all’ospedale di Treviglio per ottenere le cure del reparto di Psichiatria. La donna sarebbe poi stata dimessa dalla struttura sanitaria nel corso della stessa giornata.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Treviglio. I militari sono intervenuti questa mattina presso l’abitazione in via Cascina Lombarda, con l’omicidio che si sarebbe consumato diverse ore prima, intorno alla mezzanotte. La donna, che di mestiere fa la giostraia, è stata portata in caserma dai carabinieri.

Secondo quanto riportato dall’Agi, gli accertamenti sul caso avrebbero escluso possibili situazioni di attrito o liti pregresse fra marito e moglie, eventualmente da considerare come possibili moventi. Allo stesso tempo, gli inquirenti avrebbero escluso episodi di maltrattamenti da parte del marito 56enne nei confronti della donna.

All’arrivo dei carabinieri, la donna avrebbe assunto un atteggiamento poco collaborativo, causando qualche problema prima del suo arresto e trasporto in caserma. Allo stato attuale delle indagini, si ritiene che il delitto sia stato cagionato da “futili motivi“, aspetto che sarà approfondito contestualizzandolo con il quadro clinico della donna.