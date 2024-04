Noto giornalista investigativo Jaime Vasquez ucciso in Colombia a Cucuta: omicidio davanti a testimoni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il famoso giornalista colombiano Jaime Vasquez è stato ucciso a colpi di pistola all’interno di una panetteria di Cucuta, in Colombia. Una vera e propria esecuzione davanti a una decina di clienti terrorizzati in un negozio della città al nord-est del Paese, al confine con il Venezuela, dove il cronista investigativo viveva sotto scorta dal 2022 per le sue inchieste contro la corruzione.

L’omicidio a Cucuta

L’assassinio a sangue freddo è avvenuto nella giornata di domenica 14 aprile, nel quartiere La Riviera, una zona ricca e borghese solitamente tranquilla, nel centro di Cucuta. Secondo quanto ricostruito da El Pais, Vasquez avrebbe detto alle guardie del corpo che non avrebbe avuto bisogno di protezione e sarebbe uscito per andare a comprare il pane.

Il giornalista sarebbe però stato seguito dai killer in motocicletta fino alla panetteria: l’omicidio a sangue freddo è stato ripreso dalle telecamere interne che hanno immortalato gli attimi in cui Vasquez corre dentro il negozio e viene ucciso a colpi d’arma da fuoco da un uomo con indosso un casco, tra il panico dei presenti alla scena.

La reazione delle autorità della Colombia

Secondo quanto riferito dal comandante della polizia di Cucuta, il colonnello William Quintero, il crimine è stato commesso da due persone, “una donna che forse guidava la moto e l’uomo che è entrato nel locale colpendo il leader con un’arma da fuoco”.

In seguito all’assassinio, il governatore del dipartimento del Nord de Santander, William Villamizar, ha offerto una taglia di 50 milioni di pesos (circa 13mila dollari) per chiunque riuscisse a fornire informazioni sul delitto e utili a identificare i responsabili.

Il sindaco di Cucuta, Jorge Acevedo, si è detto “rattristato per la morte di Jaime Vasquez”, con il quale aveva avuto un “dialogo costruttivo negli ultimi anni”: “Mi addolora che la sua morte sia avvenuta nel mio governo a causa di un atto criminale e ripugnante” ha detto su X.

L’omicidio è stato commentato anche dal presidente colombiano Gustavo Petro, che ha chiesto alla Procura generale di condurre “le indagini più approfondite, che dovrebbero includere l’esame forense delle informazioni sul suo telefono cellulare, che a quanto pare è stato manipolato da funzionari dopo la sua morte”.

Chi era il giornalista investigativo Jaime Vasquez

Vasquez era noto per le sue inchieste giornalistiche contro i politici corrotti di Cucuta, una delle più importanti città colombiane. Il suo ultimo video di denuncia è stato pubblicato sui social venerdì 12 aprile.

Il 54enne era anche un avvocato e attivista noto per “aver denunciato la corruzione” nella regione, ha ricordato sui social il presidente Gustavo Petro.