Nipote 15enne uccide nonno a colpi di sedia e aspirapolvere: arrestato, il dramma a Chieti dopo il rimprovero

Un uomo di 78 anni è morto a Bucchianico, in provincia di Chieti, dopo essere stato brutalmente aggredito dal nipote 15enne. Il dramma è avvenuto nella giornata di ieri, con l’anziano che è spirato nelle scorse ore a causa della furia omicida del nipotino che ha risposto con la violenza a un rimprovero dell’uomo.

Massacrato dal nipote, cos’è successo

L’omicidio del 78enne si è consumato in pochi attimi nel pomeriggio di venerdì 8 luglio 2022. L’anziano, secondo quanto riferito da Adnkronos, avrebbe infatti rimproverato il nipotino perché stava troppo al cellulare e il giovane, dopo una discussione, avrebbe dato il via alla violenza.

L’anziano sarebbe stato colpito prima con una sedia e successivamente con un pezzo di aspirapolvere che il giovane aveva trovato in giro per casa, dove abitava insieme ai due nonni. L’uomo, ridotto in fin di vita, è stato soccorso dal 118 chiamato dalla moglie. L’uomo è apparso subito in gravi condizioni ed è stato portato all’ospedale di Pescara dove gli sono state riscontrate lesioni alla testa e fratture costali.

Nipote in ospedale

Oltre ai sanitari che hanno prestato soccorso all’anziano, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare una serie di rilievi e portare via reperti, fra i quali aspirapolvere e a quanto pare anche la sedia. A quel punto il 15enne si è barricato in casa, in preda a una crisi di nervi e in stato di evidente shock. Ci sono voluti diversi minuti prima di convincerlo a uscire e i militari lo hanno trasportato in ospedale.

Il giovane, sconvolto per l’accaduto, si trova ora in ospedale a Chieti dove è sotto osservazione ed è piantonato dai militari. Al 15enne è stata mossa l’accusa di tentato omicidio, divenuta nelle scorse ore di omicidio.

Secondo alcune indiscrezioni il ragazzo si sarebbe anche ripreso con il cellulare durante la violenza, postando le immagini sullo stato di Whatsapp.

I presunti problemi psicologici

Secondo quanto riferito da Adnkronos, il giovane pare abbia problemi psicologici, forse derivanti da un disagio adolescenziale, ma ha sempre ricevuto moltissimo affetto e cure soprattutto dai nonni materni ai quali era stato affidato per via della complicata situazione della sua famiglia.

Resta da capire quale meccanismo si scattato nella sua mente.