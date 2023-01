Neonato perde peso e vomita a causa della dieta al latte di mandorle: la vicenda choc raccontata dal medico

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Aveva perso peso e vomitava di continuo, così la mamma lo ha portato in ospedale per un controllo e la scoperta sullo stato di salute del neonato ha sconvolto tutti. A raccontare quanto successo, dopo cinque anni dall’episodio, è stata la dottoressa che aveva in cura il piccolo e che ha scoperto che il malessere era causato dalla nutrizione a base di latte di mandorle.

Dieta al latte di mandorle, il racconto della pediatra

La vicenda è venuta a galla a cinque anni di distanza poiché solo ora la dottoressa Marina Chaparro, che ha avuto in cura il piccolo, l’ha voluta raccontare. Intervistata da Insider, la nutrizionista pediatrica ha infatti svelato che qualche anno fa un piccolo paziente passato in cura da lei aveva accusato un malessere che aveva portato la mamma a ricorrere alle cure ospedaliere.

La perdita di peso e il vomito frequente, infatti, aveva fatto scattare il campanello d’allarme, ma è nella diagnosi che i medici sono rimasti sconvolti. In un primo momento, dati i sintomi, si pensava potesse essere diabete di tipo 1, ma dopo una serie di test è stata scoperta la vera causa: malnutrizione.

Nello specifico il piccolo accusava chetoacidosi diabetica, una complicanza potenzialmente mortale, riscontrata dall’unità di endocrinologia pediatrica di Miami.

L’errore della mamma sul latte di mandorle

La chetoacidosi diabetica, come rilevato successivamente, era dovuta alla cattiva nutrizione del piccolo. La mamma, infatti, spesso gli dava da mangiare il latte di mandorle al posto di quello materno, prodotto forse consigliato per gli adulti, ma controindicato per i più piccoli.

La donna, pensando che il latte funzionava su di lei, lo ha dato per diverso tempo al piccolo causandogli non pochi problemi. Nell’intervista a Insider la dottoressa Chaparro ha quindi spiegato che la dieta era stata trovata online dalla donna che aveva “saltato” il parere medico.

Ora il bambino sta bene e si è rimesso nel giro di poco, ma Chaparro ha sottolineato che la storia le è rimasta impressa nel corso degli anni perché illustra i pericoli della disinformazione medica e, soprattutto, svela la reale importanza del latte materno.

Latte materno, perché è così importante

Va ricordato, infatti, che il latte materno è importantissimo per i neonati. Secondo quanto riferito dall’American Academy of Pediatrics è quasi da considerarsi insostituibile poiché nemmeno il latte di mucca o altri sostituti del latte non caseari possono dare gli stessi nutrienti al piccolo.

Gli studi, poi, dimostrano anche che c’è una differenza tra il latte materno e quelli artificiali, spesso dati ai neonati perché la mamma è impossibilitata ad allattare. Ogni goccia di latte materno, infatti, contiene più di 4.000 cellule, ferro, ormoni, vitamine e fattori di crescita che difficilmente possono essere replicati in laboratorio.