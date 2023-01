Roma, si addormenta mentre allatta il figlio neonato in ospedale: il piccolo muore soffocato

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tragedia all’ospedale Pertini di Roma: poco dopo la mezzanotte, lo scorso 8 gennaio, un bimbo nato da appena 3 giorni è morto.

Cosa è successo

A riportare quanto accaduto è il ‘Corriere della Sera’: il piccolo sarebbe morto soffocato sotto il peso del corpo della madre, una donna di 30 anni, italiana, che si sarebbe addormentata mentre lo allattava.

Ad accorgersi della tragedia sarebbe stata un’infermiera, durante il giro delle stanze, a mezzanotte ormai passata (stando alla ricostruzione, la mamma del piccolo aveva chiesto di poter stare con il figlio appena nato diverse ore prima, nel tardo pomeriggio). L’infermiera avrebbe tentato di rianimare il piccolo, ma ogni tentativo di soccorso è risultato purtroppo inutile.

Il bambino, nato solo 3 giorni prima, è deceduto nella notte tra il 7 e l’8 gennaio del 2023 all’ospedale Pertini di Roma.

La Procura ha aperto un’inchiesta: si indaga per omicidio colposo

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla tragedia avvenuta all’ospedale Pertini di Roma nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 2023.

Il pm procede con l’accusa di omicidio colposo. La mamma del bambino è parte offesa. Come si legge sul ‘Corriere della Sera’, ciò è spiegato dal fatto che qualcuno dell’ospedale avrebbe dovuto controllare che il neonato venisse riportato in culla dopo l’allattamento, come da protocollo.

Si attende l’esito dell’autopsia

A contribuire a fare maggiore chiarezza su quanto accaduto all’ospedale Pertini di Roma sarà l’autopsia che verrà effettuata sul corpicino del bambino. A effettuarla sarà il professor Luigi Cipolloni.