Napoli, bimba di 5 anni muore annegata: è stata trovata in acqua dopo due ore di ricerche

Tragedia a Torre Annunziata, vicino Napoli, dove una bambina di 5 anni è morta annegata in mare. La piccola Vittoria stava giocando in spiaggia quando si sono perse le sue tracce, intorno alle 14 di oggi, sabato 11 giugno. È stata la mamma a lanciare l’allarme e immediatamente sono partite le ricerche. Dopo due ore il corpo della bambina è stato individuato in acqua dalla Guardia Costiera. Le sue condizioni erano critiche, nonostante il trasferimento immediato all’ospedale di Castellammare di Stabia la piccola è deceduta. Ogni tentativo di rianimarla è stato vano.

Tragedia a Torre Annunziata, bimba annega in mare

Vittoria si trovava nello stabilimento del lido Risorgimento, sul lungomare Marconi di Torre Annunziata, insieme alla mamma e alla sorellina più piccola. La notizia della scomparsa ha destato immediatamente clamore, con centinaia di segnalazioni condivise anche sui social.

La bambina, che stava giocando in spiaggia, molto probabilmente ha perso l’orientamento e senza rendersene conto si è allontanata. Le ricerche sono partite immediatamente, con decine di bagnanti che hanno cercato di dare una mano.

Il ritrovamento degli uomini della Capitaneria di Porto

La bambina è stata ritrovata solamente due ore dopo dagli uomini della Capitaneria di Porto.

Ma purtroppo le sue condizioni erano critiche perché aveva ingerito già molta acqua.

Una flebile speranza si era riaccesa quando la piccola ha dato segni di vita, ma nonostante i tentativi dei soccorritori direttamente in spiaggia e l’immediato trasferimento in ospedale, per Vittoria non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: ANSA I carabinieri impegnati nelle ricerche in spiaggia

Inutile l’immediato trasferimento in ospedale

I medici dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Sarà importante capire, per esempio, se la spiaggia era controllata per garantite l’incolumità dei bagnanti.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte della piccola Vittoria.