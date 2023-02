Muore investita dal suo Suv parcheggiato in pendenza a Missaglia: aveva appena portato fuori i suoi cani

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Il Suv che ha appena parcheggiato in pendenza si muove all’improvviso e la travolge. Portata in ospedale, è deceduta per le ferite riportate dopo quasi 24 ore di agonia. La tragedia è avvenuta a Missaglia, nella Brianza lecchese.

Muore investita dal suo Suv

La vittima della tragedia è Daniela Rodriguez, osteopata e fisioterapista 56enne di Missaglia (Lecco). Come riporta il Corriere della Sera, la donna è deceduta nella serata di ieri, martedì 21 febbraio, all’ospedale di Varese, dove era stata ricoverata.

Trasportata lunedì sera in ospedale con l’eliambulanza e ricoverata nel reparto di rianimazione, la donna è morta a causa delle ferite riportate a quasi 24 ore di distanza dall’incidente.

La tragedia a Missaglia, nella Brianza lecchese

La tragedia

Ancora da chiarire con esattezza la dinamica della tragedia, avvenuta nella serata di lunedì 20 febbraio a Missaglia, a poche centinaia di metri dalla villa dove la 56enne viveva con la famiglia: il marito, noto imprenditore locale, e il figlio.

Da quanto si apprende, la donna era uscita di casa con il suo Suv, una Toyota Land Cruiser, per portare fuori i cani, due barboncini.

La dinamica

L’esatta dinamica di quanto avvenuto è al vaglio dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe parcheggiato l’auto in pendenza e sarebbe scesa. Il mezzo però si sarebbe mosso all’improvviso, forse per il mancato inserimento del freno a mano o per un guasto.

Non è chiaro se la donna abbia tentato di fermare il veicolo o se sia stata travolta inavvertitamente dall’auto. Nell’impatto ha riportato gravissimi traumi all’addome e alle gambe.

Sono stati i familiari a scoprire quanto accaduto e a chiamare i soccorsi. Dopo le prime cure sul posto la 56enne è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Varese, dove è deceduta 24 ore dopo.