Muore durante una crociera dopo aver sbattuto violentemente la testa sotto gli occhi della fidanzata

Doveva essere una vacanza all’insegna del relax, ma per un 35enne molisano e la sua fidanzata la crociera si è trasformata improvvisamente in una tragedia, da un momento all’altro. Modestino Vespa, questo il nome del ragazzo, è morto dopo aver sbattuto violentemente la testa mentre era a bordo della nave Meraviglia della Msc Crociere.

L’incidente a bordo della nave da crociera

La nave da crociera stava solcando il Mar Mediterraneo quando è avvenuto l’incidente, di cui non si conosce nel dettaglio la dinamica. Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, Modestino Vespa è deceduto sotto gli occhi della fidanzata dopo essere caduto a terra, sbattendo la testa. A ritrovare il corpo, infatti, è stata proprio la compagna che ha subito allertato i soccorsi di bordo.

Aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica della morte

Al loro arrivo, gli operatori non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 35enne. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta per stabilirne le cause, delle quali non sono stati resi noti molti dettagli. Non è chiaro, infatti, se l’ingegnere molisano sia caduto accidentalmente o a seguito di un malore.

La nave da crociera Meraviglia di Msc è rientrata con un giorno di anticipo nel porto di Genova, dopo aver ricevuto l’autorizzazione ad attraccare.

Il cordoglio e il lutto cittadino per Modestino Vespa

Modestino Vespa era originario di Pesche, in Molise, ma viveva e lavorava da anni a Roma. L’amministrazione comunale del paese di origine del ragazzo ha espresso le più sentite condoglianze per la scomparsa prematura del 35enne, che era conosciuto e benvoluto da tutti.

Secondo quanto scritto su Facebook dalla sindaca Maria Antenucci, sono stati sospesi tutti gli eventi del comune previsti per l’estate 2022, e il giorno dei funerali sarà istituito il lutto cittadino.