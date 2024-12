Bambino di 4 anni cade dal terzo piano di un palazzo di Firenze, trasportato in ospedale con trauma cranico

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un bambino di 4 anni è stato gravemente ferito dopo essere caduto dal terzo piano di un palazzo a Firenze. Il piccolo, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Meyer. Le sue condizioni sono state ritenute gravi e i medici lo terranno in osservazione.

L’incidente che ha coinvolto un bambino di 4 anni si è verificato nella zona del Romito, a Firenze, quando il piccolo è precipitato accidentalmente dalle scale di un palazzo.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe caduto dalla ringhiera delle scale, ma le cause esatte della tragedia sono ancora da accertare. Subito dopo la caduta, il bambino è stato soccorso d’urgenza e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer.

Le sue condizioni iniziali sono state giudicate gravi e hanno suscitato immediata preoccupazione.

Come sta?

Fortunatamente, dopo un’attenta valutazione medica, le condizioni del bambino si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente previsto. Sebbene abbia riportato un trauma cranico, i medici hanno confermato che la sua situazione è stata stabilizzata e non presenta lesioni più gravi.

Nonostante il miglioramento, il piccolo rimarrà sotto osservazione per una notte, al fine di monitorare eventuali complicazioni legate al trauma cranico. Secondo fonti sanitarie, il bambino è cosciente e le sue condizioni sono stabili, ma i medici preferiscono tenerlo in osservazione per precauzione.

Altro incidente a Firenze

Nelle stesse ore, si è verificato un altro incidente a Firenze, fortunatamente meno grave, che ha coinvolto una turista di 58 anni. La donna è stata travolta dalla porta di ingresso di un ristorante che, per motivi ancora da chiarire, è uscita improvvisamente dai cardini in piazza del Duomo.

La turista è caduta a terra e ha riportato alcune contusioni. È stata prontamente soccorsa dai camerieri del ristorante e successivamente trasportata in ospedale in codice giallo per una visita di controllo.

Questo incidente è solo l’ultimo di una serie di episodi che si sono verificati, in particolare a Firenze. Pochi giorni prima, infatti, un altro turista aveva avuto bisogno di essere soccorso dopo un malore mentre visitava la cupola del Brunelleschi.