42enne muore in una sparatoria in provincia di Bergamo, colpito al volto con una pistola durante la lite

Un uomo di 42 anni è stato ucciso nel pomeriggio di sabato a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, con un colpo di pistola durante una lite in un capannone. Dopo aver cercato di fuggire, è crollato lungo la statale 525. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso.

Omicidio in provincia di Bergamo

L’incidente è avvenuto nel cortile di un capannone a Pontirolo Nuovo, nella località Fornasotto, poco dopo le 14:30 di sabato 28 dicembre.

Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo stava litigando con un gruppo di almeno 6-7 persone all’interno di un’azienda che si occupa di compravendita di automobili. Dopo il litigio, la vittima è stata colpita al volto con un colpo di pistola.

Nonostante il tentativo di soccorso, l’uomo è riuscito solo a percorrere pochi metri prima di crollare lungo la statale 525, dove è stato trovato senza vita.

La dinamica

La lite tra la vittima e il gruppo di persone coinvolte sembra essere durata solo pochi minuti.

Durante il confronto, uno dei partecipanti ha estratto una pistola e ha sparato a bruciapelo al volto del 42enne. Nonostante un tentativo di rianimazione, con massaggio cardiaco praticato da un altro testimone, la vittima è deceduta poco dopo.

La scena si è svolta in un capannone di un’azienda di compravendita e noleggio di auto, che si trova sulla strada statale 525.

Soccorsi e indagini

Immediatamente dopo l’allarme, sono giunti sul posto i soccorsi, tra cui l’automedica e l’ambulanza.

Purtroppo, i tentativi di rianimare la vittima non hanno avuto successo (come nel caso dell’anziano ucciso sempre con colpi di arma da fuoco). I carabinieri di Treviglio sono intervenuti per avviare le indagini, raccogliendo testimonianze sia dall’interno che dall’esterno del capannone.

Al momento, non sono ancora chiare le motivazioni precise del litigio che ha portato all’omicidio, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.