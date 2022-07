Muore d'infarto mentre insegue un ladro: dramma a Caserta per un ferroviere di 62 anni

Tragedia in provincia di Caserta, dove un ferroviere di 62enni è stato colpito da un fatale infarto mentre stava cercando di inseguire un ladro. La sua improvvisa scomparsa è stata salutata con cordoglio da colleghi e sindacati.

Santa Maria Capua Vetere, furto in stazione

Il protagonista di questa tragica vicenda è Carlo Palma, dipendente della Rete Ferroviaria Italiana e originario di Cardito (provincia di Napoli). Stando a quanto riportato dalle fonti locale e accertato dalla Polizia Ferroviaria, l’uomo è deceduto mentre stava tentando di compiere un nobile gesto.

Il ferroviere, dipendente della Direzione Fabbricati Viaggiatori di Rfi con mansioni di controllo delle stazioni, si trovava nella stazione di Santa Maria Capua Vetere, quando ha assistito ad un furto. Un 17enne di origini straniere avrebbe tentato di rubare il cellulare dalle mani di una donna appena scesa dal treno.

Fonte foto: Facebook Carlo Palma

Morto d’infarto mentre insegue il ladro

A quel punto, Carlo Palma non ha esitato e ha rincorso il 17enne autore del furto. Tragicamente, il 62enne è stato colpito da un malore: si è seduto su una panchina ed è stato soccorso da alcune persone presenti in stazione, ma inutilmente. Un infarto gli è stato fatale.

Solo pochi giorni fa, sullo stesso tema, è emersa la tragica morte di un primario di Manduria (Taranto), colpito da infarto in corsia dopo aver lavorato 24 ore di fila.

Il cordoglio dei colleghi

La notizia della morte di Carlo Palma è stata accolta con dolore dai colleghi del ferroviere.

In una nota diffusa anche tramite Facebook, il sindacato dei trasporti Fit-Cisl Campania lo ha salutato descrivendolo come “un modello di uomo da prendere come esempio per i sani principi che ha portato avanti”.

Quindi, hanno ricordato come “per cercare di acciuffare il malintenzionato il suo grande cuore non ha retto” e si sono detti “affranti al pensiero che l’amico Carlo innanzitutto, e poi collega, purtroppo ci ha lasciato”.

Segue quindi un messaggio di cordoglio per la famiglia, scossa dal tragico evento, e un monito per il futuro: “Abbiamo bisogno tutti noi di far continuare la sua azione di moralità e senso civico”.