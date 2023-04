Motociclista morto nello schianto tra auto e scooter a Quartu, la vittima dell'incidente è un uomo di 56 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo di 56 anni è morto a Quartu, in provincia di Cagliari, a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 aprile. P.G., queste le iniziali della vittima, era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un’auto in via Leonardo Da Vinci, sul litorale di Quartu. Il 56enne è deceduto sul colpo.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, impegnati nella ricostruzione dell’incidente. Secondo i primi riscontri lo scooter Yamaha guidato dalla vittima si è scontrato contro la parte posteriore di una Volkswagen T-Roc che stava svoltando verso destra.

Una ricostruzione, ovviamente, ancora da definire con certezza sulla base dei rilievi e delle eventuali testimonianze.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto a Quartu, in provincia di Cagliari

Chi è la vittima dell’incidente di Quartu

La vittima è un uomo di 56 anni, P.G. le sue iniziali, ex carabiniere in pensione. Lo schianto è avvenuto sul lungomare di Quartu, all’altezza della ringhiera del Margine Rosso, non lontano dall’ex Trocadero. Inutili i tentativi di soccorso effettuati subito dopo l’incidente dagli operatori del 118.

Lo schianto ha avuto conseguenze fatali per il 56enne che si trovava alla guida dello scooter.

La strada, via Leonardo Da Vinci, è rimasta chiusa al traffico per diverse ore in modo da permettere agli agenti della Polizia Stradale di effettuare tutti i rilievi del caso.