Morto schiacciato in auto tra il muro e il tir nell'incidente sulla strada statale di San Giovanni in Fiore

Uno scontro fatale. È la sintesi dell’ennesimo tragico incidente che si è consumato nella mattinata del 3 maggio in Calabria. A ridosso del Comune di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, c’è stato un incidente mortale tra un mezzo pesante e una Fiat Panda. A perdere la vita, il conducente dell’utilitaria che è rimasto schiacciato tra il muro che costeggia la carreggiata e il tir contro cui si è imbattuta la sua auto.

L’incidente in località Torre Garga

L’incidente si è consumato nella tarda mattinata del 3 maggio, quando un tir e una Fiat Panda si sono scontrate.

I veicoli stavano percorrendo la strada statale 107 ‘Silana-Crotonese’. Quando è avvenuto l’impatto, i mezzi si trovavano al chilometro 83, a ridosso del Comune di San Giovanni in Fiore.

San Giovanni in Fiore, il Comune in provincia di Cosenza dove si è consumato l'incidente mortale

Per la precisione, l’impatto è avvenuto in località Torre Garga: una frazione del Comune calabrese in provincia di Cosenza.

La vittima schiacciata tra il muro e il tir

Stando alle notizie riportate da alcuni giornali locali, l’impatto è stato violento. Secondo il giornale ‘QuiCosenza’, infatti, la Panda è stata quasi distrutta dal tir.

Il portale di informazione locale, inoltre, riporta che il corpo della vittima morta a causa dell’incidente è a brandelli.

Non è nota l’identità della persona che ha perso la vita nello scontro, ma pare che lo schianto con il mezzo pesante abbia spinto la macchina al muro che costeggia la carreggiata della strada statale.

La vittima, quindi, sarebbe morta schiacciata tra il tir e il muro. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

La strada chiusa al traffico

Le informazioni sull’incidente non sono ancora dettagliate. È emerso che nell’incidente ci sarebbe anche una persona ferita: potrebbe trattarsi dell’autista del tir.

Intanto, la strada statale 107 è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico, dunque, è stato deviato lungo un percorso alternativo.

Sul posto sono è intervenuto il personale Anas e le forze dell’ordine per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nella stessa giornata, si sono verificati altri due incidenti mortali. Nella prima parte della mattinata, infatti, un 24enne è morto a Fasano in uno scontro frontale con un camion mentre un’altra vittima si è registrata a Bolzano dove un’auto è precipitata nel fiume Isarco.