Incidente stradale sulla statale tra Corato e Trani: morta una donna di 63 anni, ferito un 24enne

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

L’incidente, nel quale ha perso la vita una donna, è avvenuto sulla strada provinciale 238, in Puglia. Ricoverato il marito della vittima, mentre è rimasto lievemente ferito un ragazzo di 24 anni, già dimesso.

L’incidente nella notte

Lo schianto è avvenuto nella notte di domenica 30 aprile sulla SP238, nel tratto di strada provinciale che collega Trani a Corato, in Puglia.

Due automobili, una Volkswagen Golf e una Fiat Punto, guidata da un uomo che viaggiava in compagnia della moglie, si sono scontrate in prossimità dello svincolo per Corato.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Secondo le prime ricostruzioni la coppia era di ritorno da una festa quando è stata improvvisamente travolta dalla Golf, con alla guida un 24enne, anche lui intento a procedere in direzione di Corato.

L’arrivo dei soccorsi

In seguito all’incidente sono giunti sul posto, oltre ai soccorritori del 118, gli operatori dei Vigili del Fuoco ed i militari dell’Arma dei carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti del caso.

Come prima cosa i soccorritori hanno estratto le persone dalle lamiere, provvedendo poi alle prime cure e al trasporto in ospedale.

I due conducenti non erano in pericolo di vita, mentre la donna è stata subito trasportata in codice rosso al “Bonomo” di Andria, dove è deceduta poco dopo a causa delle ferite riportate.

Ancora morti sulle strade italiane

Anche il marito della donna è stato trasportato all’ospedale “Bonomo”, dove si trova tutt’ora ricoverato pur non essendo in pericolo di vita. Il 24enne è stato invece medicato nel pronto soccorso dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, per poi essere dimesso senza particolari conseguenze fisiche.

La donna deceduta nello scontro va ad aggiornare la triste conta delle vittime sulle strade italiane nel 2023.

L’aggiornamento su questi dati viene fatto dall’Asaps, l’Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, secondo la quale dall’inizio del 2023, nei soli fine settimana (dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica) dei primi tre mesi dell’anno, ci sono state già 195 vittime, 73 delle quali con meno di 35 anni.

Un numero che, si spera, possa comunque risultare inferiore rispetto alle 1.489 vittime registrate nel 2022, un anno particolarmente negativo, che ha fatto registrate un aumento sia degli incidenti che delle vittime rispetto all’anno precedente.