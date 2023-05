Auto precipita nel fiume Isarco a Bolzano, recuperato il corpo del conducente all'interno dell'abitacolo

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Tragedia a Bolzano, dove un’auto ha sfondato il parapetto del ponte Loreto ed è precipitata nel fiume Isarco. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30 di questa mattina. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nell’ultima ora è stato recuperato il cadavere del conducente e sono state diffuse le immagini dell’operazione.

Precipita con l’auto nel fiume Isarco, tragedia a Bolzano

Come riporta ‘L’Adige’, l’incidente è avvenuto nella mattina di mercoledì 3 maggio sul ponte Loreto, a Bolzano, dove sono in corso dei lavori e per questo motivo il transito è limitato ad una sola direzione.

Un’auto è precipitata dal ponte Loreto dopo aver sfondato il parapetto e si è inabissata nel fiume Isarco. Il conducente non è riuscito a lasciare l’abitacolo prima dell’impatto con l’acqua.

Auto precipita nel fiume a Bolzano, morto il conducente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a bordo di un gommone per raggiunge il veicolo sommerso.

Gli operatori hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno subito affidato ai sanitari, che gli hanno praticato un disperato tentativo di rianimazione.

Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare.

I testimoni

‘Corriere della sera’ riporta le parole dei testimoni.

Ad assistere alla tragedia sono stati degli operai che in quel momento erano al lavoro presso il cantiere stradale: “Abbiamo sentito un botto fortissimo dopo aver visto il mezzo sbandare in velocità. Ha colpito il parapetto ed è volato di sotto”.

Il mezzo, infatti, ha divelto la struttura di protezione ed è precipitato nell’acqua. Secondo le prime indiscrezioni, al volante ci sarebbe stato un giovane.

Le parole dei soccorritori

A fornire i drammatici dettagli sulla vicenda sono i soccorritori ascoltati da ‘Corriere della sera’.

Il direttore di intervento Roland Maraner spiega che il conducente era rimasto incastrato “nella zona dei pedali” e l’abitacolo era semi-sommerso nell’acqua.

A complicare l’operazione è stata la forza della corrente del fiume Isarco, che in questo periodo sta trasportando una consistente massa d’acqua per via dello scioglimento delle nevi ad alta quota.

