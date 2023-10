Morto lo chef Michael Chiarello per una reazione allergica: star della tv con origini italiane, aveva 61 anni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Lo chef italo-americano Michael Chiarello, famoso negli States per aver partecipato a numerose trasmissioni di cucina come Top Chef e Iron Chef America, è morto in seguito a una reazione allergica. Il cuoco, divenuto celebrità, aveva 61 anni.

Reazione allergica fatale

Ad annunciare la morte di Chiarello è stato il Gruppo Chiarello, azienda di cui il 61enne era a capo. Secondo quanto comunicato, lo chef è morto sabato 7 ottobre 2023 a Napa, in California, dove si trovava ricoverato in seguito a una violenta reazione allergica.

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, Chiarello è rimasto vittima di una reazione allergica che ha scatenato uno shock anafilattico che ha fatto precipitare le sue condizioni di salute. La situazione era apparsa subito gravissima e lo chef era stato trasportato in ospedale dove però, nonostante i tentativi di tenerlo in vita da parte del personale sanitario, è morto.

Il dolore della famiglia

Dolore e commozione anche nell’annuncio della famiglia di Chiarello, che comunicando alla Cnn la morte dello chef ha definito il 61enne un genio culinario la cui “creatività sconfinata e l’incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere”.

Come riferito nella nota inviata alla Cnn, la famiglia ha sottolineato le doti dello chef capace di unire “le persone attraverso la gioia dei pasti condivisi, favorendo ricordi indelebili attorno alla tavola”

“La sua eredità vivrà per sempre nell’amore che ha riversato in ogni piatto e nella passione che ha instillato in tutti noi per assaporare i sapori della vita”, conclude la nota.

Chi era Michael Chiarello

Italo-americano nato nel 1962 a Red Bluff, in California, Michael Chiarello sin da giovane si era fatto notare ai fornelli. Laureatosi nel 1982 al Culinary Institute of America e in Gestione dell’ospitalità alla Florida International University due anni dopo, lo chef dal 1985 si fece conoscere col suo Grand Bay Hotel a Coconut Grove in Florida e nel 1985 Food & Wine lo nominò chef dell’anno.

Nel 1986 aprì il suo primo ristorante, Tra Vigne, nella Napa Valley, poi i rinomati Bottega e Coqueta. Autore anche di diversi libri di cucina, è stato anche un volto noto della tv americana partecipando a trasmissioni come Top Chef, Top Chef Masters, The Next Iron Chef, Iron Chef America e Supermarket Superstar.