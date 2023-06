Morto dopo la bombola di gas esplosa in una casa vicino Teramo: avvolto dalle fiamme, ferita la moglie

Un uomo di 65 anni è morto a Sardinara, frazione del comune di Teramo, in seguito all’esplosione di una bombola di gas. La moglie del 65enne ha riportato leggere ustioni ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni di salute giudicate non gravi.

L’esplosione della bombola di gas

Come riportato da ‘SkyTg24’, la violenta esplosione si è verificata attorno alle ore 20 di domenica 4 giugno nel cucinino del seminterrato dell’abitazione.

La deflagrazione ha investito l’uomo e ha provocato anche il crollo di parte della struttura in metallo della casa.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’esplosione si è verificata a Sardinara, una frazione del comune di Teramo, nella serata di domenica 4 giugno 2023.

I soccorsi

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Teramo, che hanno verificato l’ipotesi di una fuga di gas, e il personale del 118 per i soccorsi al 65enne e a sua moglie. L’edificio è stato posto sotto sequestro.

Chi è la vittima

La vittima, stando a quanto riferito da ‘Today’, è Piero Marino, pensionato di 65 anni. Nell’esplosione, l’uomo è stato avvolto dalle fiamme. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha soccorso il 65enne, che è stato poi trasportato in ospedale a Teramo. Lì, però, è stato dichiarato il suo decesso.

Maggiori dettagli

Secondo quanto è stato reso noto da ‘Rete8’, i vigili del fuoco hanno estratto l’uomo dall’edificio e consegnato al personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ambulanza all’ospedale Mazzini, dove, poco dopo, è deceduto.

Sempre nello stesso ospedale è stata trasferita anche la moglie 60enne dell’uomo, che nell’esplosione ha riportato solo leggere ustioni.