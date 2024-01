Morto ciclista 52enne ad Albano Sant'Alessandro, scagliato a 50 metri di distanza da auto ad alta velocità

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 52 anni, Luca Rossi, è deceduto in seguito a un incidente ad Albano Sant’Alessandro. L’auto che lo ha colpito era una Peugeot Gt e viaggiava ad alta velocità. Il ciclista è stato investito in pieno e il suo corpo è stato sbalzato lontano. Per lui non c’è stato nulla da fare, mentre il giovane alla guida è stato soccorso prima di effettuare gli accertamenti del caso. Si indaga sulle responsabilità.

Ciclista perde la vita

Nella serata di venerdì, un 52enne è rimasto ucciso in uno scontro con un’auto. Si tratta di Luca Rossi di Albano Sant’Alessandro. L’uomo era in sella alla sua bicicletta, intorno alle 22:445 di notte, quando è stato sbalzato via da un’auto.

A bordo del veicolo un giovane di 22 anni e una sua amica. L’impatto è stato molto violento, tanto da far precipitare Rossi a decine di metri da dove si trovava all’inizio. Anche l’auto mostra chiaramente i segni del forte colpo, mostrandosi completamente distrutta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente ad Albano Sant’Alessandro, morto un ciclista di 52 anni

Le dinamiche dell’incidente

Le forze dell’ordine indagano sulle dinamiche che hanno portato alla morte del 52enne. Una prima ricostruzione sembra confermare l’alta velocità raggiunta dall’auto al momento dello schianto.

L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Cavour e via Garibaldi. L’auto viaggiava ad almeno il doppio del limite consentito nel centro abitato (50 km all’ora). Si indaga sulla possibilità che il ciclista sia uscito dallo stop o stesse procedendo nella stessa direzione dell’auto.

I soccorsi

Per il 52enne Luca Rossi non c’è stato nulla da fare. L’uomo ha perso la vita al momento dell’impatto con l’auto ad alta velocità. L’auto medica ha raggiunto l’incidente e non ha potuto far altro che accertare la morte dell’uomo.

Sull’auto il giovane e una sua amica. I due sono stati sottoposti a controlli medici di routine dopo essere stati trasportati in ospedale. Il 22enne inoltre ha effettuato test per verificare la presenza di alcool e/o droghe in circolazione al momento dell’incidente.