Morta la regina dei gioielli Marina Bulgari, 93 anni: aveva lanciato un suo marchio nel settore del lusso

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Marina Bulgari, la signora dei gioielli, è morta il 14 febbraio a Roma a 93 anni. Nipote del gioielliere Sotirios Bulgari, che ha fondato la storica azienda omonima, negli anni Settanta aveva a sua volta lanciato un proprio marchio nel settore del lusso.

Chi era Marina Bulgari

Marina Bulgari era nata nel 1930 a Roma.

Figlia di Costantino e nipote di Sotirios, nel 1976 aveva lasciato l’azienda fondata dal nonno per lanciare Marina B, un proprio marchio.

Fonte foto: Facebook Marina B Marina Bulgari

Due anni dopo, nel 1978, aveva inaugurato il suo primo showroom a Ginevra, che ha portato a boutique a Milano, Parigi e New York, ma anche a Jedda, Riyadh e Londra. Di fatto, aprendosi a una clientela mondiale.

Nel 1987 aveva introdotto il giunto cardanico per legare fra loro sferette di pietre colorate.

Nel 1996 lo sceicco Ahmed Fitaihi, proprietario di una catena di negozi di lusso in Arabia Saudita, ha acquistato il marchio.

Nonostante il passaggio di proprietà, Marina Bulgari ha continuato a disegnare collezioni.

Nel 2017 la quota di maggioranza di Marina B è stata acquisita da Guy Bedarida, direttore creativo che non ha comunque abbandonato l’estetica del marchio.

Lo stile di Marina Bulgari, regina dei gioielli

Considerata una delle più importanti donne della gioielleria, tanto da essere definita la regina dei gioielli, Marina Bulgari aveva uno stile unico di Marina, famoso nel mondo per la sua audacia e atemporalità.

Ricca e opulenta, ma allo stesso tempo molto contemporanea, aveva inventato il suo taglio di gemme, reinterpretandone molti altri.

Iconica, per esempio, la collana Spring nata nel 1998, costituita da un susseguirsi di molle.

Una vita veramente privata

Dopo la scomparsa del marito, un neurochirurgo morto in un incidente d’auto, Marina Bulgari aveva sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Appassionatissima di vela, nel 1973 era stata campionessa mondiale della categoria One tonner insieme all’amico olimpionico ammiraglio Agostino Straulino.

Per lei i gioielli “sono come dei figli“, diceva: quelli che non ha mai avuto.

Lascia il fratello Alexis Bulgari e le nipoti Laura Colnaghi Calissoni e Francesca Feroldi Calissoni.