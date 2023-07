Morta la madre di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa nel Bolognese nel 2021: l'annuncio straziante del marito

Addio a Giusi, la madre di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa il 27 giugno 2021 nel parco dell’Abbazia di Monteveglio (comune di Valsamoggia, Bologna) da un 16enne. Ad annunciare il decesso della donna è stato il marito Vincenzo.

Addio a Giusi Gualzetti: l’annuncio del marito

“Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo”. Così Vincenzo Gualzetti ha annunciato sulla pagina Facebook ‘Giustizia per Chiara’ la morte della moglie Giuseppina Fortunato (58 anni).

I due si erano sposati lo scorso 9 giugno, “era un desiderio di nostra figlia”. Le nozze si sono celebrate poco meno di un mese fa. Matrimonio che, per le precarie condizioni di salute della donna, era stato officiato in ospedale dal sindaco Daniele Ruscigno.

I funerali si terranno martedì alle ore 15.00 presso la chiesa di Monteveglio.

L’omicidio di Chiara Gualzetti

L’omicidio di Chiara avvenne a pochi passi dalla casa dove la 15enne viveva con i genitori. L’adolescente fu accoltellata e finita a calci e pugni da quello che pensava essere un amico. Il 16enne aveva attirato la giovane in una trappola, per poi ammazzarla.

Il giovane killer, che dal giorno dell’omicidio si trova nel carcere minorile del Pratello a Bologna, disse agli investigatori di aver ucciso Chiara perché posseduto da un demone.

A marzo 2023, il ragazzo, che ha compiuto la maggiore età, si è visto confermare in Appello la condanna a 16 anni e quattro mesi di carcere.

Il sindaco: “Avete dedicato il giorno del matrimonio alla vostra Chiara”

Il decesso della madre di Chiara è stato commentato anche dal sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, che ha condiviso uno scatto del matrimonio di Giusi e Vincenzo.

“Colpiti dal più grande dei lutti, hanno dedicato quella giornata e i sorrisi che l’hanno accompagnata, alla loro Chiara. Giusy ha combattuto fino all’ultimo, con determinazione e una forza straordinaria. La stessa con la quale ha affrontato questi anni terribili. Ora che ci ha lasciato, ci stringiamo come intera comunità a Vincenzo, condividendo il suo dolore”.