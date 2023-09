Morta l'imprenditrice Maria Luisa Pramaor: fondò l'azienda di occhialeria Blackfin, la vita e la carriera

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

L’imprenditrice Maria Luisa Pramaor è morta a 77 anni nella sua casa ad Agordo, venerdì 22 settembre. La donna fondà nel 1971 la Blackfin, l’azienda di occhiali di alta qualità che ha rappresentato negli anni un importante riferimento nel mondo dell’occhialeria. Una figura capace di costruirsi dal basso il proprio successo, a partire dagli inizi come operaia fino a farsi apice di un’azienda leader nel proprio settore, capace di innovare e ispirare.

Chi era Maria Luisa Pramaor

La sua storia inizia con umiltà quando, negli anni ’60, Maria Luisa era solo la 18ª dipendente del laboratorio Luxottica di Valcozzena ad Agordo.

La sua determinazione e l’innovazione l’hanno spinta a fondare la Blackfin insieme a suo marito, Primo Del Din, aprendo un laboratorio a Taibon Agordino, nel Bellunese, per la produzione di occhiali di alta qualità.

Il laboratorio Blackfin di Maria Luisa Pramaor si trova a Taibon Agordino, in provincia di Belluno

Tuttavia, gli anni iniziali furono caratterizzati da sfide finanziarie e fu solo attraverso l’introduzione del titanio nella produzione di occhiali che l’azienda raggiunse il successo negli anni ’90.

La morte del marito

La prematura scomparsa di Primo Del Din nel 1998 portò suo figlio Nicola a unirsi a Maria Luisa nella gestione dell’azienda, un evento che coincise con un periodi di difficoltà economiche per Blackfin che perdurò per tutti i primi anni 2000.

La famiglia Del Din, malgrado le avversità, perseverò e nel 2007 si unì a Giancarlo Recchia, dando vita al concetto di “NeomadeinItaly”, che ha ridefinito il concetto di “Made in Italy”. Oggi, Blackfin è un’eccellenza del settore, operando nell’80% dei principali mercati internazionali.

Il ritiro

Anche dopo il ritiro dall’azienda per dedicarsi alla famiglia, Maria Luisa rimase una presenza affettuosa presso i dipendenti e l’azienda. Il suo funerale è fissato per lunedì 25 settembre alle 14.30 a La Valle Agordina.

Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha ricordato l’imprenditrice. “Maria Luisa Pramaor rappresenta un pezzo importante nella storia dell’occhialeria bellunese” ha dichiarato il Governatore. “Alla sua famiglia va il mio pensiero e la mia vicinanza.”

«Se ne va un simbolo dell’imprenditoria bellunese” ha dichiarato Lorraine Berton di Confindustria Belluno Dolomiti. “Con Maria Luisa Pramaor perdiamo un pezzo della nostra storia, un esempio, in particolare, per tutte le giovani donne. Ai suoi familiari, e in particolare ai figli Carolina e Nicola, ai suoi tanti collaboratori, del presente e del passato, va il nostro abbraccio. Ci mancheranno la sua saggezza e la sua lungimiranza, l’eleganza e l’equilibrio. Siamo addolorati e commossi”