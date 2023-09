Morta Anna Elisa Fontana bruciata dal compagno a Pantelleria: era arrivata in ospedale in condizioni disperate

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Morta dopo essere stata bruciata dal compagno. La 48enne Anna Elisa Fontana, data alle fiamme dal compagno 52enne Onofrio Bronzolino nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 settembre, è deceduta lunedì 25 all’ospedale Civico di Palermo, dove era stata ricoverata: era arrivata da Pantelleria in condizioni disperate, come spiegato dai medici. Bronzolino è ancora ricoverato per ustioni, piantonato dai carabinieri.

Bruciata viva

Secondo le prime ricostruzioni, Onofrio Bronzolino avrebbe cosparso di liquido infiammabile la compagna.

Era arrivata in ospedale con ustioni sul 70% del corpo, trasportata in elicottero insieme all’uomo.

L’Ansa spiega che abitavano non lontano dal centro dell’isola e avevano spesso dei litigi.

L’ultimo, avvenuto la sera di venerdì 22 settembre, sarebbe iniziato in strada, vicino a un bar. Sarebbe continuato a casa, con l’uomo che sarebbe uscito per prendere una bottiglia di benzina, rientrando e cospargendola di liquido infiammabile.

Dopo l’aggressione, Anna Elisa Fontana avrebbe avuto la lucidità di chiamare i soccorsi, una volta corsa sotto la doccia.

Sul posto sono arrivati anche i pompieri, si pensava a un incendio, oltre al 118 e ai carabinieri.

Chi era Anna Elisa Fontana

Anna Elisa Fontana, 48 anni, era madre di 5 figli, tutti nati in un altro matrimonio, 4 dei quali già grandi.

Aveva un matrimonio alle spalle proprio come Onofrio Bronzolino, 52 anni, operaio palermitano separato.

Stavano insieme da circa due anni.

Di cosa è accusato il compagno Onofrio Bronzolino

Bronzolino era in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio aggravato, destinata a cambiare visto il decesso di Anna Elisa Fontana.

L’uomo, che ha subito ustioni soprattutto al volto probabilmente per il ritorno di fiamma, rischia di rimanere cieco: al momento è ancora ricoverato in ospedale, piantonato dai carabinieri.

Le indagini sono condotte dai militari del comando provinciale di Trapani e coordinate dalla Procura di Marsala.

Non è ancora chiaro il movente della presunta aggressione: sembra che durante una lite nell’abitazione di via Maggiuluvedi il marito avrebbe gettato della benzina addosso alla moglie. Lo riporta l’Agi.

Il sindaco di Pantelleria: “Sono sconvolto”

Già prima della notizia della morte della donna, il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona, citato dall’Ansa, aveva parlato di “gesto che ha sconvolto la comunità dove non ricordo ci sia stato un atto così grave. Sono davvero sconvolto, la vicenda ancora è tutta da ricostruire. So che ci sarebbe stata una lite e il marito ha gettato della benzina sulla donna. In paese non si era mai registrato un fatto così grave, solo qualche rissa denunciata ai carabinieri, ma mai nulla di così drammatico”.