Il femminicidio Alessandra Matteuzzi e la madre del killer in tv con i suoi sms: "Non voglio morire"

Alessandra Matteuzzi, vittima di un tragico femminicidio avvenuto il 23 agosto 2022 a Bologna, aveva inviato un messaggio straziante alla madre del suo assassino, Giovanni Padovani, prima della sua morte. Questo drammatico evento è stato rivelato durante una puntata di “Pomeriggio Cinque” condotta da Myrta Merlino il 15 settembre. La madre di Padovani, Virginia, ha condiviso dettagli agghiaccianti sul rapporto tra suo figlio e la donna di 56 anni che lo aveva lasciato, aggiungendo nuovi elementi alla drammatica vicenda.

Il killer dipendente da Alessandra

Giovanni, negli ultimi tempi, sarebbe stato tormentato da una dipendenza emotiva nei confronti di Alessandra. La madre ha raccontato che il figlio le confessava: “Mamma, lei per me è come una droga”.

Virginia ha affermato di essersi resa conto che l’amore non dovrebbe causare dolore, e ha cercato di far comprendere a suo figlio la necessità di cercare aiuto.

Fonte foto: ANSA Il processo per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi ha avuto inizio a maggio 2023

Un rapporto malsano

La donna aveva notato che il legame tra Matteuzzi e il figlio non era sano: “Gli dicevo: dobbiamo cercare aiuto, perché se non riesci a staccarti da questa persona, un ragazzo come te, pieno di vita, con così tante qualità, allora significa che ci dobbiamo fare aiutare da un medico”.

Durante la trasmissione, è emerso che Virginia e Matteuzzi avevano frequenti scambi telefonici. Nella fattispecie, Alessandra aveva contattato la madre di Padovani e aveva raccontato le stranezze e l’agitazione di Giovanni.

Cosa si sono detti nei messaggi

In uno dei messaggi, Alessandra aveva scritto: “Tuo figlio va aiutato perché ha dei grossi problemi”. La madre aveva risposto: “Lui è rimasto convinto che tu lo tradivi continuamente dicendomi che hai rovinato tutto”. Alessandra aveva replicato: “Questa è la sua follia e la sua patologia che lo porta a essere violento. Io non voglio morire!”.

Virginia ha ripercorso gli ultimi giorni di Alessandra e i momenti precedenti alla sua morte: “Si sono visti il 22, si sono trascorsi tutto il pomeriggio insieme e avevano pianificato di vedersi nuovamente tra un paio di settimane. Il giorno successivo, lui ha cercato di chiamarla continuamente, ma lei non ha più risposto”.

Giovanni, disperato, aveva pubblicato sui social un messaggio in cui esprimeva il desiderio di togliersi la vita. La madre ha aggiunto: “Era molto fragile mio figlio, ma mai avrei immaginato un epilogo così tragico. Lui è un ragazzo malato e chiaramente devo aiutarlo”.