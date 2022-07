Mongolfiera precipita, il video della fiammata improvvisa: panico tra i 28 passeggeri a bordo

Cadere nel vuoto. Questa la terribile sensazione provata da 28 passeggeri, tutti a bordo di una mongolfiera precipitata a Luxor, nel sud dell’Egitto. Il ministero dell’Aviazione civile egiziano ha reso noto che due turisti sono rimasti feriti, senza però chiarire la loro nazionalità.

L’incidente è avvenuto lunedì 18 luglio, in seguito a uno scontro con un’altra mongolfiera, a circa 60 metri di altezza.

Secondo quanto riferito dal ministero, la velocità del vento era di tre nodi a terra ed è passata a sette nodi quando le mongolfiere hanno raggiunto i 60 metri, causando lo scontro tra le due e la rottura di uno dei due palloni. Spaventosa la fiammata che si vede nel video, diventato immediatamente virale sui social. In Italia, l’anno scorso, una donna è morta dopo essere stata sbalzata via dalla mongolfiera, in provincia di Siena.

