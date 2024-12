Ischia colpita dalla grandine durante l'allerta meteo in Campania, cumuli fino a 30 centimetri

Uno scenario inedito. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre l’isola di Ischia è stata colpita dalla grandine durante l’allerta meteo per il maltempo vigente in Campania, già prorogata almeno fino a mercoledì 11. I chicchi sono caduti in maniera violenta e copiosa, tanto che in alcune zone ci si è trovati di fronte a strati alti addirittura 30 centimetri. Fortunatamente, i disagi sono durati poco: la grandine si è sciolta velocemente proprio per via dell’intensa pioggia che si sta abbattendo da ore sulla regione tirrenica.

La grandine a Ischia, strati fino a 30 centimetri

Sono decine le foto e i video della grandine caduta su Ischia.

I chicchi sono precipitati non solo nei comuni di Serrara Fontana e Barano, cioè quelli a maggior altitudine, ma anche in diverse altre zone a quote più basse, soprattutto nel comune di Ischia stesso.

I cumuli di ghiaccio, alti fino a 30 centimetri, proprio a Ischia hanno resistito fino al mattino di martedì 10 dicembre, imbiancando il centro.

Niente disagi agli automobilisti

Gli strati di grandine non hanno causato grandi disagi agli automobilisti: i chicchi sono caduti prevalentemente di notte e già dal mattino, salvo alcune zone, non c’erano più.

A scioglierli ci ha pensato la pioggia, che cade copiosa sull’isola da diverse ore.

Allerta meteo in Campania fino a mercoledì 11 dicembre

Nel frattempo è stata prorogata l’allerta meteo gialla in Campania fino alle ore 18 di mercoledì 11 dicembre.

Fortunatamente, però, il maltempo sta già allentando la presa, tanto che in alcune zone è atteso un miglioramento a breve:

Alta Irpinia e Sannio

e Alto Volturno e Matese

e zona del Tanagro

Tusciano e Alto Sele

Sul resto della regione, invece, la perturbazione porterà ancora rovesci e temporali associati a fenomeni connessi al rischio idrogeologico localizzato. Pertanto, potrebbero verificarsi:

allagamenti

esondazioni

ruscellamenti

caduta massi e frane (anche in assenza di precipitazioni)