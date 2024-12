Il video del momento dell'esplosione a Calenzano al deposito Eni, la fiammata e la colonna di fumo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il bilancio è di almeno due vittime accertate e 26 feriti per l’esplosione al deposito Eni di Calenzano, vicino Firenze: un video mostra il momento dell’incidente, avvenuto durante il carico di carburante su un’autocisterna, innescando un incendio che ha coinvolto altri mezzi. Le cause dell’esplosione sono ancora oggetto di indagini, coordinate dal Procuratore di Prato: nel frattempo, la Regione Toscana ha allertato ospedali locali e avviato monitoraggi ambientali per valutare eventuali danni.

L’esplosione a Calenzano in un video

Delle 26 persone ferite a causa dell’esplosione nello stabilimento Eni a Calenzano, sei sono ricoverate all’ospedale di Careggi, di cui almeno quattro in gravi condizioni.

Un altro ferito versa in condizioni critiche a Pisa, dove sono stati ricoverati altri due feriti, mentre altri tre sono sotto monitoraggio a Prato.

Fonte foto: ANSA

I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere l’incendio causato dall’esplosione a Calenzano

Il bilancio comprende due vittime e 4 dispersi. Tra i deceduti è stato identificato Vincenzo Martinelli, 51 anni, autista di un’autobotte coinvolta nello scoppio.

Restano irreperibili un operaio di 49 anni di Novara, uno di 57 anni di Catania, uno di 45 anni originario della Germania ma residente in Italia e un altro di 45 anni di Matera.

La dinamica dell’esplosione

Secondo le indagini preliminari, lo scoppio è avvenuto durante il caricamento del carburante, propagandosi ai veicoli vicini.

Le fiamme, scaturite dall’esplosione, si sono diffuse velocemente, coinvolgendo i veicoli nelle vicinanze. Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato arginato, evitando che raggiungesse i serbatoi di carburante situati nelle immediate vicinanze.

Le indagini sull’incidente nel deposito Eni

In un comunicato ufficiale, Eni ha chiarito che l’incendio è rimasto circoscritto all’area delle pensiline di carico, senza intaccare il deposito principale.

Il Procuratore di Prato ha incaricato tre consulenti per approfondire l’accaduto, sia per quanto riguarda l’accertamento delle cause dell’esplosione, che per quanto riguarda gli eventuali danni ambientali.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha rassicurato sulla gestione dell’emergenza. “Sono stati allertati tutti gli ospedali e i pronto soccorso del territorio” ha confermato il Governatore, aggiungendo che grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco l’impatto dell’incidente è stato contenuto.

Nel frattempo, i tecnici dell’Arpat stanno analizzando possibili contaminazioni ambientali, compresi gli effetti sui corsi d’acqua circostanti.