Video dell'esplosione a Calenzano nella raffineria di Eni: incendio impressionante, ospedali in allerta

I vetri di uffici e case hanno tremato per chilometri e chilometri. Lunedì 9 dicembre si è verificata un’esplosione nella raffineria di Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Lo scoppio sarebbe avvenuto nell’area del punto di carico dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. I video che stanno facendo il giro dei social sono impressionanti e gli ospedali sono in allerta.

Il boato dell’esplosione a Calenzano, come testimoniato da tantissimi utenti sui social, è stato avvertito anche a Firenze.

Sulla città si è levata una imponente colonna di fumo nero: si teme che più di un messo possa essere stato divorato dalle fiamme, così come la pensilina della struttura.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Calenzano, tra Prato e Firenze: è lì, in una raffineria Eni, che si è registrata un’esplosione

Ospedali in allerta

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia e ovviamente diverse ambulanze.

L’ospedale di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un cospicuo arrivo di feriti: il piano, riferisce l’Ansa, prevede sostanzialmente il blocco dell’attività ordinaria della struttura e spazi riservati al pronto soccorso.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha spiegato che in realtà sono stati allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio.

Chiusa l’autostrada A1, treni sospesi

Nel frattempo è stata anche chiusa l’uscita dell’autostrada A1, in entrambe le direzioni: Autostrade per l’Italia invita a usare i caselli di Scandicci o di Barberino del Mugello.

A causa dell’esplosione a Calenzano, sospesa anche la circolazione ferroviaria sulle linee Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia, come riferito dal sito Infomobilità di Rfi: i treni subiranno limitazioni e cancellazioni.

