Toninelli accoglie l'invito di Grillo e va "a funghi" nel bosco, il video e la provocazione a Conte sul voto

Nella battaglia che sta infiammando il Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli è rimasto fedele a Beppe Grillo. E come aveva ironicamente chiesto lo stesso Grillo, Toninelli è andato “a funghi”, documentando il tutto con un video postato su Facebook. Il co-fondatore del M5S ha chiesto e ottenuto di rivotare i punti dello statuto modificati nell’Assemblea Costituente di novembre, in particolare sull’abolizione del ruolo del garante, ricoperto proprio da Grillo. Il comico genovese punta a far saltare le modifiche sostenute da Giuseppe Conte con l’arma dell’astensionismo. Da qui l’invito ad “andare a funghi” mentre sono in corso le votazioni, che si concluderanno domenica.

Gli iscritti del M5S di nuovo al voto

La seconda tornata di votazioni riservata agli iscritti del Movimento 5 Stelle è stata aperta giovedì 5 dicembre e si chiuderà alle 22 di domenica 8 dicembre.

Il garante – ancora in carica – Beppe Grillo si è appellato a quello che Conte ha definito “un cavillo” per ripetere il voto sulle modifiche allo Statuto. Gli aventi diritto sono 89.048 (500 in più rispetto a novembre) e per rendere valido il voto serve la partecipazione di almeno 44.705 iscritti.

Giuseppe Conte durante l’Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle

Danilo Toninelli raccoglie l’invito di Grillo e va a funghi

In un video girato al volante di un carro funebre Beppe Grillo ha detto agli iscritti “voi andate a votare, se volete, o andate per funghi, io non mi offendo”.

Invito prontamente raccolto dall’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, rimasto fedele a Beppe Grillo insieme all’ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Nel video postato su Facebook Toninelli si chiede “funghi, ma dove siete, funghi” mentre passeggia in un bosco.

Tra una battuta e l’altra Toninelli attacca direttamente Conte: “Io non lo so se riuscirò ad arrivare in tempo, a domenica alle 22, quando scade il voto per l’assemblea costituente di Conte, ma andate voi avanti a votare, voi che avete deciso di cancellare l’identità del Movimento 5 Stelle cancellando il limite dei due mandati. Perché senza i due mandati, senza questo limite, non è più il Movimento 5 Stelle, è il partito di Conte”.

Lo scontro tra Grillo e Conte infiamma il M5S

La battaglia tra Conte e Grillo è accesissima, con quest’ultimo che sembra essere intenzionato a dare battaglia anche sull’utilizzo del nome e del simbolo del Movimento 5 Stelle.

Il co-fondatore del M5S e diversi esponenti della “vecchia guardia” puntano sull’astensionismo per bloccare almeno una parte delle modifiche volute da Giuseppe Conte e già approvate dall’Assemblea Costituente che si è tenuta a Roma dal 21 al 24 novembre. In questa seconda tornata non saranno riproposti tutti i requisiti.

Per esempio, non si potrà fare marcia indietro sullo stop al limite dei due mandati, sul no al divieto di fare alleanze o sulla denominazione “progressista indipendente” scelta per la collocazione politica. Ma si potrà rivotare sul punto che sta più a cuore a Beppe Grillo, quello sull’eliminazione della figura del garante, oltre che sul ruolo del presidente.