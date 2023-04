Mongolfiera finisce sui cavi elettrici e si incendia a Cassina Rizzardi: paura per le fiamme, due feriti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Momenti di paura a Cassina Rizzardi, nel Comasco, quando una mongolfiera con tre persone a bordo ha improvvisamente perso quota, andando ad urtare i fili dell’alta tensione. È quindi precipitata nel giardino di una casa, prendendo fuoco. Due turisti sono rimasti feriti.

Mongolfiera finisce sui cavi elettrici a Cassina Rizzardi

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 aprile, poco prima delle 20, a Cassina Rizzardi, in provincia di Como. Una mongolfiera è precipitata nel giardino di una casa privata in via Giovanni XXIII dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione.

In seguito all’impatto con la linea elettrica hanno preso fuoco il telo del pallone e il cestello su cui viaggiavano i passeggeri.

La dinamica

Secondo la ricostruzione riportata da Il Giorno, la mongolfiera, in una giornata di vento forte, ha perso improvvisamente quota ed è andata ad urtare dei cavi dell’alta tensione.

Nell’urto la bombola al butano che dà gas al pallone si sarebbe aperta e sarebbe partita una fiammata che ha incendiato il telo e il cestello. Le fiamme hanno avvolto il pallone in pochi secondi, scatenando un rogo ben visibile a distanza.

Il cestello con a bordo tre persone, il pilota e due turisti messicani di 23 e 25 anni, si è poi staccato ed è caduto sulla cancellata di una villetta. Il contatto con i cavi dell’alta tensione ha anche fatto saltare l’erogazione di corrente elettrica in tutta la zona.

#Como, alle 19:30 i #vigilidelfuoco sono intervenuti a Cassina Rizzardi per la caduta di una mongolfiera, che dopo aver urtato i cavi dell’alta tensione si è poi incendiata. Soccorse le tre persone ferite a bordo#5aprile #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/ai23hiQQRl — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 5, 2023

Feriti due turisti

Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravi conseguenze per le tre persone a bordo della mongolfiera. I tre passeggeri sono riusciti in qualche modo a mettersi in salvo, anche se i due giovani turisti hanno riportato ferite e contusioni varie.

Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso, non sono in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme, rimuovere il pallone e mettere in sicurezza la zona dell’incidente.