Mongolfiera si incendia in volo a Città del Messico: due morti e un ferito grave, le testimonianze sui social

Drammatico incidente a Città del Messico, in una zona molto popolare per le gite in mongolfiera. Vicino alle rovine preispaniche di Teotihuacan un pallone aerostatico è andato in fiamme mentre si trovava in volo e ha provocato la morte di due persone e il ferimento di una terza.

Mongolfiera in fiamme, due morti

La tragedia si è consumata in una zona molto battuta per le gite in mongolfiera. A testimoniare quanto avvenuto ci sono numerosi video sui social che hanno inquadrato il preciso istante in cui il pallone aerostatico è andato in fiamme.

Dalle immagini si vedono anche due occupanti della mongolfiera cadere giù, proprio mentre il mezzo si trovava a diversi metri da terra. Forse per disperazione, o forse perché svenuti dopo essere stati investiti dalle fiamme, le due vittime sono precipitate nel vuoto.

Si tratta di un uomo di 50 anni e di una donna di 38, probabilmente una coppia. A essere ferita, invece, una giovane che ha riportato diverse ustioni e fratture.

Incendio in mongolfiera, cos’è successo

Non è chiaro cosa abbia potuto provocare l’incendio che ha coinvolto la mongolfiera a Città del Messico. Come testimoniano le immagini, però, si possono avanzare diverse ipotesi. Tra queste la possibilità che un violento colpo di vento abbia potuto spostare la direzione della fiamma uscita dal bruciatore per permettere al mezzo di stare in aria.

Le fiamme non hanno lasciato scampo agli occupanti del mezzo.

Mongolfiera, come funziona

Esperienza adrenalinica o romantica, volare in mongolfiera affascina sempre tutti non solo per il viaggio in sé, ma anche per il principio che permette al grosso pallone di librarsi in aria. Ma come funziona?

Composta da un “cestino” che ospita i passeggeri e un grosso pallone gonfio, la mongolfiera vola grazie all’immissione all’interno di questo pallone di aria calda. Quest’ultima viene prodotta grazie al bruciatore, strumento che manda fiamme all’interno della mongolfiera permettendole di volare. Essendo l’aria calda più leggera di quella fredda, va verso l’alto e permette alla mongolfiera stessa di volare.

In mongolfiera si può andare solo verso l’alto (con l’immissione continua di aria calda) o verso il basso (regolando la temperatura dell’aria grazie al bruciatore), mentre non è possibile seguire rotte nel cielo come accade per gli aerei.