Modena, incendi dopo una tempesta di fulmini: il video dei roghi, mai viste fiamme così nei campi della città

Il Nord Italia nella morsa del maltempo. Dopo il video girato a Cremona che mostra parte del tetto di un’abitazione finire su un’auto in corsa a causa di una tromba d’aria, da Modena arriva un filmato in cui si vedono i vigili del fuoco alle prese con degli incendi nei campi. La particolarità è che a innescare le fiamme sono stati i fulmini. Buona parte dei roghi sono stati spenti dalla pioggia. Si sono invece propagate fiamme in un campo a Finale Emilia e in un deposito di fieno all’aperto a Novi di Modena. Fortunatamente, da un primo bilancio non emergono notizie di persone ferite.

Fonte foto: ANSA