Cremona, la tromba d'aria devasta la città: il video del tetto di una casa che si schianta su un'auto

Un forte temporale si è abbattuto su Cremona lunedì 4 luglio, causando danni e disagi in tutta la città. Il vento ha creato una tromba d’aria che ha fatto volare il tetto di un’abitazione, una parte è finita su un’auto in transito. Il tutto testimoniato da un breve video, diventato virale sui social in poche ore. C’è anche un filmato in cui si vede un albero cadere su una macchina in corsa. Un temporale devastante che ha bloccato pendolari sui treni e costretto i vigili del fuoco a lavorare tutta la notte per rimediare ai danni del maltempo.

Fonte foto: ANSA