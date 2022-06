Maturità 2022, gli studenti dovranno indossare le mascherine? Il punto, quando si decide

Mancano due settimane agli esami di maturità che inizieranno il 22 giugno. Intanto c’è ancora da trovare la quadra sul fatto di imporre o meno l’obbligo delle mascherine. Il tema continua a essere dibattuto.

Maturità: mascherine sì o no?

Nelle scorse ore, davanti alla terza sezione quater del tribunale amministrativo, è stato discusso in camera di consiglio il ricorso proposto dal Codacons per chiedere la sospensione dell’ordinanza con la quale il ministero della Salute Roberto Speranza il 28 aprile scorso ha disposto l’obbligo per gli studenti d’indossare la mascherina FFP2 negli ambienti scolastici.

L’associazione di consumatori ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riferendosi al Decreto-legge 52/2021; dereto che, il 22 aprile scorso, ha disposto quanto segue: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.

Fonte foto: ANSA

L’azione del Codacons

In sintesi, il Codacons si è concentrato sul fatto che il provvedimento dell’ordinanza del ministero della Salute prevede l’obbligo di mascherina a scuola, sottolineando però che tale obbligo “non è previsto anche per i lavoratori in genere”.

Seppur non è escluso che il Tar decida con un’ordinanza, alla fine dell’udienza avvenuta nelle scorse ore, si è fatta largo l’ipotesi che i giudici possano emettere nei prossimi giorni direttamente una “sentenza in forma semplificata”.

Salvini spinge per togliere l’obbligo

Sul tema è intervenuto il leader della Lega, Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio si è schierato apertamente contro l’obbligo di indossare la mascherina alla maturità.

“Buon penultimo giorno di scuola ai ragazzi e agli insegnanti – ha scritto sui suoi profili social nelle scorse ore -. Il penultimo giorno con la mascherina: solo in Italia costringiamo bimbi e insegnanti a restare 6 ore con 30 gradi senza alcun senso con la faccia coperta”. “Speriamo possano fare la maturità respirando”, ha concluso il leghista.