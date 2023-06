Mattia Casazzo morto investito a Volvera vicino Torino: arrestato il conducente, era positivo a droga e alcol

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente si è verificato nella serata di giovedì 15 giugno 2023, nel comune di Volvera, vicino Torino. Mattia Casazzo, 22 anni, è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali con la sua fidanzata di 18 anni. Il conducente della vettura si era allontanato, ma poi è tornato ammettendo la sua responsabilità. I test hanno rilevato alcol e droga nel suo organismo ed è stato quindi arrestato per omicidio stradale.

Il luogo dell’incidente

Il drammatico impatto si è verificato a Volvera, presso l’incrocio tra la strada Orbassano (provinciale 139), via Bruino e via Spirito Santo. Mattia Casazzo, giovane residente in paese, stava passeggiando con la sua fidanzata di 18 anni, ma mentre attraversava sulle strisce pedonali è stato travolto da una vettura di marca Bmw.

Testimoni oculari riferiscono che l’auto avrebbe sorpassato una Dacia Duster che si era fermata per far passare i pedoni. Nel violento impatto, la ragazza è rimasta ferita con una frattura al braccio ed è stata prontamente trasportata in ambulanza all’ospedale San Luigi di Orbassano.

Fonte foto: Tuttocittà

La zona dell’incidente in cui ha perso la vita Mattia Casazzo, travolto e ucciso mentre attraversava la strada

La fuga e il rimorso

Dopo l’incidente, il conducente della vettura si è allontanato dal luogo dell’accaduto. Tuttavia, poco dopo, il giovane conducente, anch’egli residente a Volvera e di 24 anni, è ritornato a piedi ammettendo la sua responsabilità nell’incidente.

I carabinieri della stazione di None e del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo lo hanno accompagnato in caserma, dove è stato sottoposto ai test per accertare la presenza di alcol e droga nel suo organismo. Entrambi i test hanno dato esito positivo.

L’arresto per omicidio stradale

In base alle risultanze dei test, il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. La strada Orbassano è stata chiusa al traffico per tre ore al fine di consentire le indagini, l’intervento dei soccorsi e la rimozione della salma del ragazzo.

Il sindaco di Volvera Ivan Marusich ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio su Facebook. “Una terribile tragedia ha colpito la nostra comunità questa notte. In strada Orbassano, a causa di un investimento, è stata spezzata la vita del giovane Mattia.”

“Situazioni come queste, che non vorremmo mai si verificassero in nessun paese e soprattutto a Volvera, ci lasciano sconvolti e addolorati” prosegue il post del primo cittadino. “In casi come questo, non ci sono molte parole da dire; è invece tempo di silenzio e di unirci, come comunità, attorno al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici. L’intera comunità di Volvera esprime le sue condoglianze ai familiari.”

L’incidente di Casal Palocco

L’incidente di Volvera si è verificato a poche ore di distanza dal terribile scontro costato la vita a Manuel, il bambino di 5 anni travolto e ucciso tra Acilia e Casal Palocco, vicino Roma.

L’impatto drammatico è stato provocato da un Suv Lamborghini lanciato a tutta velocità da alcuni noti youtubers, con il conducente risultato positivo al test per i cannabinoidi.