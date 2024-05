Matteo Renzi accusato di sessismo dall'assessora regionale Monia Monni: "politica fallica", lui la querela

L’assessora ha suggerito che un voto per Saccardi favorirebbe un tipo di politica lontana dagli ideali della collega. “Una scelta che alimenta esattamente il tipo di politica che lei ha sempre combattuto: quella personalistica ed egoista, fallica fino nel midollo, di vedere chi pesa di più, non per governare, ma per condizionare”.

La replica di Matteo Renzi alle parole di Monia Monni

La replica di Matteo Renzi non si è fatta attendere, condita con la prima minaccia di querele. “Una mia amica ha detto che Italia Viva ha una ‘politica fallica’. Ho risposto che non so cosa significhi” ha risposto.

“Accetto tutto, ma non l’accusa di sessismo” ha aggiunto. “Se uno mi dice che sono sessista, io vado in Tribunale, sono un padre di una 18enne” ha chiarito Renzi.

Controrisposta di Monia Monni