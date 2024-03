Renzi sul palco della Leopolda con il padre di Ilaria Salis, l’appello a Meloni: “Portala a casa"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Matteo Renzi ha dato il via alla dodicesima edizione della Leopolda, convegno politico con sede a Firenze ideato dall’ex premier nel 2010 e oggi riunione ufficiale di Italia Viva. Sul palco anche Roberto, il padre di Ilaria Salis, ancora rinchiusa in un carcere ungherese.

Il padre di Ilaria Salis sul palco della Leopolda

Tra gli ospiti della Leopolda 2024 anche Roberto Salis, il padre di Ilaria cui Matteo Renzi ha dedicato “il pensiero di questo 8 marzo”, festa internazionale della donna.

Il leader di Italia Viva, dal palco fiorentino, ha rivolto un appello alla premier Giorgia Meloni: “Al di là dei cori politici, porta a casa Ilaria e noi saremo pronti ad applaudirti, ma portala a casa prima possibile, perché non è possibile che i sovranisti ungheresi si prendano gioco di noi”.

Fonte foto: ANSA Roberto, il padre di Ilaria Salis

La parola passa poi a Roberto Salis che spiega di essere in attesa della prossima udienza, prevista per il 28 marzo.

La famiglia e i legali della cittadina italiana detenuta a Budapest dallo scorso febbraio, è intenzionata a presentare un’istanza per i domiciliari in Ungheria.

Ma l’operazione è difficile perché, afferma Salis, “manca la connessione che c’è nei paesi di diritti in cui il potere esecutivo non interferisce con il potere giudiziario”.

L’attacco di Matteo Renzi alla magistratura

Dopo l’appello in favore di Salis, Matteo Renzi non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Ha iniziato il proprio discorso scusandosi per la mancata edizione dello scorso anno: “Qualcuno era invidioso e noi abbiamo scelto di non fare polemiche e di non fare la Leopolda”.

In riferimento al processo Open che lo ha visto tra gli imputati con l’accusa di finanziamento illecito ai partiti, Renzi ha dichiarato:

Un abbraccio affettuoso ai pm che pensavano che la Leopolda fosse un luogo di malaffare.

“Hanno tentato di farci fuori, ma noi dal 2010 siamo ancora qui. E abbiamo visto passare tanti premier” le parole del leader di Iv.

Gli ospiti e il programma della Leopolda 2024

Dopo la serata di apertura, la Leopolda proseguirà per le giornate di sabato 9 e domenica 10 marzo, per concludersi con un secondo intervento di Renzi.

Protagonisti dei panel e degli incontri che animeranno la due giorni, attivisti e intellettuali – quasi tutte donne – tra cui l’alpinista iraniana Nasim Eshqi, la registra teatrale Andrée Ruth Shammah e Francesca Cavallo, autrice del best seller Storie della buonanotte per bambine ribelli.

Non mancheranno neppure gli esponenti della politica, sul palco della stazione fiorentina si alterneranno la candidata a sindaco di Firenze Stefania Saccardi e la consigliera regionale in Lombardia Lisa Noja.