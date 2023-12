Marta Fascina non farà un docu-film sulla sua storia con Silvio Berlusconi: “Non ci sarà, notizia fantasiosa"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

No, non ci sarà un docu-film sulla vita di Marta Fascina insieme a Silvio Berlusconi. La notizia ha iniziato a circolare online grazie a diverse fonti, tra cui l’Espresso, che ha parlato dell’indiscrezione con tanto di dettagli. Tra questi anche il nome della possibile produttrice, ovvero Francesca Verdini. Immediato il collegamento con il recente documentario di Ilary Blasi, amato dal pubblico per aver indagato sulla “verità nascosta” di una donna di successo. Dopo la pubblicazione del post dell’Espresso e dopo aver circolato, la notizia è stata smentita dalla stessa Fascina: “È fantasia”.

Docu-film su Fascina e Berlusconi

Nel pomeriggio l’Espresso settimanale ha pubblicato la notizia di un possibile nuovo docu-film o docu-serie su una donna famosa e il suo amore finito. Dopo Ilary Blasi (che ha raccontato i retroscena della sua relazione con Francesco Totti) la prossima, si legge, va da Roma ad Arcore (residenza dove è rimasta Fascina dopo la morte di Berlusconi) e incontra l’interesse per la vita e la relazione di Marta Fascina e Silvio Berlusconi.

“L’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi, deputata di Forza Italia, barricata dentro la villa di Arcore dalla morte dell’ex premier – si legge nel post su Instagram – starebbe infatti registrando un format simile a quello della showgirl (n.d.r Ilary Blasi): la sua storia d’amore con Silvio”.

Marta Fascina con la foto di Berlusconi sulla cover del telefonino, in aula per la prima volta dopo la morte di Silvio Berlusconi (7 novembre 2023)

I dettagli della produzione

A rendere la notizia quanto mai verosimile è stata l’indiscrezione in merito alla produttrice della presunta docu-fiction, ovvero Francesca Verdini. Figlia di Denis e compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini è coetanea di Marta Fascina ma anche tra le più giovani produttrici d’Italia con la sua società Casa Rossa.

La smentita, oltre quella di Marta Fascina, è arrivata anche da parte di Francesca Verdini, che ha dichiarato di non essere coinvolta nel progetto.

La smentita di Fascina

A distanza di qualche ora dalla pubblicazione della notizia, è arrivata la smentita ufficiale da parte di Marta Fascina. No, non ci sarà nessun docu-film o docu-fiction sulla relazione tra Fascina e Berlusconi.

“Dopo aver appreso dalle agenzie di stampa dell’imminente registrazione di un docu-film sulla mia storia d’amore con Silvio Berlusconi – ha commentato Fascina – mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento”. Così è stato confermato che non ci sarà un prodotto su questo tema e nessuna curiosità sui retroscena della loro storia.