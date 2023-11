Retroscena di Ilary Blasi sul divorzio da Francesco Totti svelato nel docufilm Netflix: "Finita per un caffè"

È uscito venerdì 24 novembre su Netflix il docufilm su Ilary Blasi, intitolato “Unica“. La presentatrice televisiva, ex moglie di Francesco Totti, ha raccontato la sua versione sulla separazione con l’ex calciatore.

Il sospetto di Totti sul tradimento di Ilary Blasi

Nel docufilm “Unica”, Ilary Blasi ha raccontato che la crisi con Francesco Totti è iniziata ai primi di novembre del 2021, quando il suo ormai ex marito ha iniziato a sospettare di un suo tradimento.

Il racconto di Ilary Blasi: “A fine gennaio andiamo a cena con Alessia (Solidani, sua amica e parrucchiera, ndr), il marito e altre coppie. A un certo punto, fuori dal ristorante, Francesco chiama Alessia da parte e poi anche me e dice: ‘Dammi il telefono’. Va su Instagram, mette il profilo di un ragazzo e ci chiede se lo conosciamo. Noi gli diciamo di sì e poi però diciamo una bugia: ‘Non lo abbiamo mai incontrato’. Era incaz*ato nero e da lì è stato il disastro”.

La conduttrice tv ha poi aggiunto:

“Come capita tra amiche abbiamo fatto un po’ le cretine io e Alessia, ci incuriosiva questo ragazzo”.

Nel docufilm Ilary ha anche letto lo scambio di messaggi tra lei e l’amica, facendo anche ascoltare gli audio, e rivelato che lei e l’amica Alessia sono state a Milano a casa di quel ragazzo a prendere un caffè.

Ancora Ilary Blasi: “In quei giorni Francesco ripeteva in continuazione la data dell’11 ottobre. E capisco che mi aveva controllato il telefono perché aveva le mie password. Non mi ha trovato a letto con un altro, non capisco la sua rabbia e cerco più volte di fargli capire che non è successo niente ma lui mi accusa: ‘Hai rovinato tutto'”.

Ilary Blasi è scoppiata a piangere durante il racconto. E ha spiegato: “Mi sentivo in colpa“.

I gossip su Noemi Bocchi

Dopo la prima foto di Francesco Totti allo stadio con una donna bionda (Noemi Bocchi), i gossip si sono rincorsi. Ilary Blasi, a questo proposito, ha detto: “Chiedo a Francesco di fare qualcosa perché non è giusto che quello che sta succedendo e lui fa il famoso video in cui smentisce qualsiasi altra relazione e difende la sua famiglia. I giornali non gli credono, io sì. Sta per iniziare l’Isola dei Famosi e devo fare un’intervista a Verissimo. Chiedo a Francesco: ‘cosa dico se mi fanno una domanda su quello che è successo?’. Lui risponde: ‘Puoi dire quello che vuoi’. E io vado lì come un kamizake e dò delle mer*e ai giornali che accusano mio marito. Una cretina, mi sento una cretina!“.

Ilary Blasi ha poi raccontato di aver scoperto che i giornali dicevano la verità quando la figlia piccola è tornata per due domeniche di seguito con nuovi giochi e le ha raccontato che aveva giocato con due bambini, che Ilary Blasi ha poi scoperto essere i figli di Noemi Bocchi.

La conduttrice tv ha anche rivelato di aver seguito Francesco Totti e di averlo fatto pedinare da un investigatore, che è stato però scoperto da Totti stesso:

“Quindi lui sapeva che io sapevo. E dire che la sera prima mi ha cercato sessualmente. Il giorno dopo eravamo in bagno e gli ho detto: ‘Guarda che so tutto’. Lui lì mi dice che è solo una frequentazione. Era bravo a dire le caz*ate, ora lo posso dire. Nel comunicato del nostro addio lui voleva scrivere che aveva fatto di tutto per salvare il matrimonio e a me non andava bene perché non era la verità. Ecco perché ne sono usciti due”.

Fonte foto: ANSA

Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Il bilancio di Ilary Blasi sul matrimonio con Francesco Totti

Nel finale del docufilm ‘Unica’, Ilary Blasi ha poi spiegato:

“Quando è andato via di casa non sono andati via 20 anni. Non puoi cancellare 20 anni, per me ci saranno sempre, è stata davvero una bella storia d’amore. Un matrimonio felice. Non rimpiango niente di questi 20 anni. Sono consapevole che le cose possono finire ma sono le modalità di come finiscono, come si affrontano le cose. Mi aspettavo un marito che si sedesse davanti a me e me lo dicesse lui o che si prendesse le sue responsabilità”.

Alla domanda dell’intervistatore: “Tutto questo casino è successo per un caffè?“, Ilary Blasi ha risposto sorridendo: “Sembrerebbe di sì…“. E alla domanda: “Tu lo riprenderesti quel caffé?”, la conduttrice ha scherzato: “Farei pure altro…”