Negozi invasi da ragazzi che gattonano: cos'è il "crawly possessed", nuovo video-trend che spopola su TikTok

Immaginate di fare acquisti in un negozio di abbigliamento o essere in un fast food in attesa della vostra ordinazione e vedere all’improvviso gruppi di ragazzi e ragazze entrare dall’entrata gattonando. È il nuovo trend diventato virale con milioni di visualizzazioni su TikTok, nominato ‘crawly possessed’, che dall’inglese si può tradurre “posseduti che gattonano”: decine di persone che strisciano a quattro zampe da una parte all’altra dei negozi, facendo finta di essere posseduti.

La setta

Un vero e proprio movimento, nelle intenzioni degli ideatori, partito da Varsavia, in Polonia, che si sta diffondendo in tutto il Regno Unito e nell’universo social di TikTok.

La “setta“, come viene definita, fa riferimento alla pagina che dà nome al trend, ‘Crawly Possessed’, canale da oltre 400mila follower sempre più in espansione.

Il canale

“Siamo una setta, distruggi i tuoi limiti, protesta contro la società, diventa ossessionato da noi“, è l’inquietante descrizione del canale, che attraverso un link, permette di effettuare anche delle donazioni per supportare la “causa”.

Tramite i video che li ritraggono durante le loro azioni, i proprietari dell’account cercano di fare più proseliti possibili organizzando appuntamenti collettivi in fast food e centri commerciali, così da mettere in atto i loro ‘raid’: “Le nostre incursioni sono energia pura. L’ansia sociale sta lontana da noi. L’abbiamo uccisa, una volta per tutte. Così come i nostri nemici. Viviamo insieme, nel culto insieme”.

Ma le iniziative vanno oltre a TikTok. I promotori invitano i propri follower anche a prendere parte a un server Discors e al canale Telegram di riferimento, nel quale hanno lanciato un avvertimento: “Presto arriverà qualcosa che non avete mai visto prima“.

Il trend

Nei primi video gli ideatori del ‘crawly possessed’ non si limitavano a gattonare attraverso i negozi, ma si gettavano a terra di fronte a passanti ignari o a commercianti sbigottiti dentro i loro stessi punti vendita, tremando e contorcendosi sul pavimento come posseduti.

Dei comportamenti incomprensibili, al momento senza rischi, che, spinti dal desiderio di emulazioni dei più piccoli, potrebbero però trasformarsi in gesti potenzialmente pericolosi come avvenuto in passato su TikTok.

Uno degli ultimi casi che hanno fatto clamore ha riguardato due TikToker che hanno finto un malore per farsi dare un passaggio in ambulanza.