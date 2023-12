Mangia un uovo rosso per pubblicare il video su TikTok: ricoverato in ospedale per un'infezione da Pseudomonas

Mangia un uovo rosso con il fine di pubblicare il video di tale gesto su TikTok, sta male e viene ricoverato in ospedale. A raccontare la vicenda è il divulgatore e utente TikTok Farmacéutico Fernández, il quale ha messo in guardia da simili pratiche in quanto dannose e pericolose.

L’esperto contro l’utente che ha mangiato l’uovo

Farmacéutico Fernández ha condiviso e commentato il filmato di un altro utente del social network in cui si vede quest’ultimo ingurgitare un uovo con l’albume totalmente rosso.

“Ho mangiato quest’uovo per ridere e ora sono in ospedale infettato da pseudomonas”, ha spiegato l’uomo.

Il divulgatore Farmacéutico Fernández, sempre su TikTok, ha invitato tutti ad evitare simili scelte.

“Lo fa per ridere e mi viene da piangere – ha evidenziato Fernández – perché ci sono sempre più video di questo tipo, quindi la selezione naturale non funziona. Un uovo rosso? Cosa potrebbe succedere? Potrebbe essere un embrione di fenice? O forse un batterio potrebbe averlo contaminato?”.

Il divulgatore ha rincarato poi la dose, sostenendo che qualsiasi persona dotata di buon senso avrebbe pensato che il colore rosso dell’albume avrebbe potuto essere causato da un batterio e che quindi sarebbe stato pericoloso cibarsi di quell’alimento

Pseudomonas, cos’è

L’utente che ha scelto di mangiare l’uovo evidentemente non ha pensato a ciò. Morale della favola? È stato infettato dallo pseudomonas, un batterio assai resistente agli antibiotici che può innescare una varietà di infezioni, comprese quelle di carattere respiratorio, urinario e cutaneo.

TikTok, la ragazza che mangia per ore

Non si contano ormai più i video dannosi e pericolosi realizzati da alcuni utenti per essere divulgati sui social, con l’obbiettivo di farsi notare e fare incetta di followers.

Nelle scorse settimane ha fatto scalpore il filmato di una ragazza che ha mangiato per quattro ore consecutive in un ristorante che propone la formula “all you can eat”. Anche in questo caso il video è stato appositamente confezionato per essere pubblicato su TikTok.