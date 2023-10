TikToker mangia per oltre 4 ore in un ristorante "all you can eat", i camerieri gli vietano di continuare

A Madison, una nota TikToker che si cimenta in sfide estreme in cui divora grandi quantità di cibo, è stata vietato dal ristorante Hibachi, che propone la formula “all you can eat”, di continuare a ingurgitare pietanze. Lo stop è giunto dopo più di quattro ore di abbuffata.

Pasto infinito, conto di 12.96 dollari

La ragazza, naturalmente, ha documentato la sua “impresa” sui suoi profili social. “Impresa” che a un certo punto si è interrotta in quanto il personale del locale, vedendo che non smetteva di alimentarsi, non le ha più servito alcun piatto.

Il video in questione ha avuto milioni di visite tra TikTok e Instagram. Le immagini, grazie a un accurato montaggio, mostrano la giovane mangiare per quattro ore e mezza. Sul tavolo si notano i piatti aumentare continuamente.

Fonte foto: ANSA

A un certo punto, però, i piatti vengono mostrati ripuliti. Madison si è ripresa mentre domanda al cameriere per quale motivo ha pulito tutto e non gli dia più cibo.

“Dicono che “ho mangiato troppo” a un buffet all you can eat… forse ho preso tutto ciò che potevo mangiare?”, scrive ironicamente la ragazza, che mostra anche lo scontrino finale: 12.96 dollari, circa 12.20 euro.

Nessuna cacciata dal ristorante, ma divieto di continuare a mangiare

A quanto sembra nessuno l’ha cacciata dal ristorante Hibachi. Vero però che le è stato vietato di continuare a saziarsi.

In ogni caso, alla fine, Madison ha scelto di lasciare una abbondante mancia al cameriere.

Diversi utenti hanno commentato il filmato e si sono congratulati con la ragazza per essere stata educata con il personale dell’Hibachi e per aver lasciato denaro in più rispetto al conto.

Le precedenti sfide

Non è la prima volta che Madison posta video simili. Anzi, chi la segue, sa bene che si diverte a riprendere le sue avventure nei ristoranti con buffet o formula “all you can eat”.

In una delle sfide precedenti, ha trascorso ben 12 ore a mangiare al Golden Corral e al Pizza Buffet.