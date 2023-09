Osimhen preso in giro dal Napoli su TikTok dopo il rigore sbagliato: potrebbe fare causa a De Laurentiis

Alta tensione in casa Napoli: nella serata di martedì 26 settembre l’agente dell’attaccante Victor Osimhen, Roberto Calenda, ha pubblicato sui social un messaggio durissimo indirizzato al club partenopeo.

Il tweet di Roberto Calenda

Il tweet di Roberto Calenda si apre così: “Quanto accaduto oggi (martedì, ndr) sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news”.

Il procuratore dell’attaccante nigeriano ha poi annunciato: “Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Victor Osimhen”.

Il gesto “social” di Victor Osimhen

A distanza di alcune ore dal messaggio di Roberto Calenda, non è passato però inosservata sui social una novità sul profilo Instagram di Victor Osimhen, dove sarebbero sparite molte foto legate al Napoli.

Il rigore sbagliato e la polemica con l’allenatore Rudi Garcia

Il video che ha scatenato la furia del procuratore di Victor Osimhen faceva riferimento all’errore commesso dall’attaccante in occasione della partita Bologna-Napoli del 24 settembre: al minuto 72, il calciatore ha sbagliato un calcio di rigore. Circa un quarto d’ora dopo, al momento della sostituzione decisa dall’allenatore Rudi Garcia, Osimhen si era poi lasciato andare a uno sfogo plateale contro il tecnico francese mentre lasciava il campo da gioco.

L’indagine sul trasferimento di Victor Osimhen al Napoli

Sempre nella giornata di martedì 26 settembre, l’agenzia ‘ANSA’ aveva reso noto che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, risulta indagato dalla Procura di Roma per falso in bilancio. I pm di piazzale Clodio hanno proceduto all’iscrizione dopo la trasmissione degli atti da Napoli, giunti per competenza territoriale, del procedimento sulle presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisizione di Victor Osimhen nel 2020 dal Lille per una cifra che superava i 71 milioni di euro.

Quello dei pm romani è un atto dovuto alla luce del fatto che l’incartamento arrivato da Napoli era già rubricato a modello 21, cioè con indagati.