Mantova, inferno in una palazzina: un morto e diversi intossicati. L'origine dell'incendio

Inferno di fuoco in un condominio di Mantova. Un incendio è divampato al quarto piano di una palazzina di via Degli Spalti intorno alle 23 di domenica 20 novembre 2022.

L’incidente ha provocato un decesso e diverse intossicazioni. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e polizia locale di Mantova.

Mantova, incendio nel quartiere Cittadella: un morto

Come reso noto da ‘La Gazzetta di Mantova’ ha perso la vita uno degli inquilini dell’edificio, che ha sede nel quartiere Cittadella. Più di dieci persone sono invece rimaste intossicate.

#Incendio in un appartamento al 1º piano di un palazzo a #Mantova, #vigilidelfuoco al lavoro dalla tarda sera di ieri fino a notte inoltrata: soccorse con l’autoscala diverse persone bloccate ai piani superiori, rinvenuto purtroppo il corpo privo di vita di un uomo #21novembre pic.twitter.com/tLQiNA4QY6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 21, 2022

La vittima della tragedia sarebbe un 33enne di nazionalità nigeriana. I vigili del fuoco sono riusciti in breve tempo a recuperarlo dal suo appartamento e a portarlo all’esterno del condominio, dove sono iniziate le manovre di rianimazione da parte del personale sanitario. Per l’uomo tuttavia non c’è stato nulla da fare: la grande quantità di fumo inalato sarebbe stata fatale.

Intossicati anche alcuni bimbi

Secondo quanto si apprende tra le diverse persone con sintomi di intossicazione che sono state trasportate in ospedale, tutte residenti nel condominio, ci sarebbero anche tre bambini.

Nessuno verserebbe in gravi condizioni. I soccorritori li hanno distribuiti tra gli ospedali di Mantova e Castiglione delle Stiviere.

L’origine del rogo nell’edificio

Per quel che riguarda l’origine delle fiamme, l’incendio sarebbe partito da un appartamento al primo piano con affaccio sul lato posteriore del condominio.

La dimora sarebbe stata abitata da una coppia di sordomuti con un figlio piccolo, originaria dell’est Europa. La vittima non farebbe parte di questo nucleo familiare.

Secondo le indiscrezioni sarebbe inizialmente andato a fuoco un materasso, ma cosa abbia effettivamente innescato le fiamme è ancora al vaglio dei vigili del fuoco. Tra le ipotesi, non si esclude che il rogo possa essere stato generato da una sigaretta o da una scintilla partita da un elettrodomestico.

Le verifiche dei vigili del fuoco

Gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto nella palazzina di Mantova sono ancora in corso. Nella mattinata di oggi, lunedì 21 novembre, i vigili del fuoco hanno eseguito un nuovo sopralluoghi per ulteriori verifiche.

Al momento l’immobile è sotto sequestro. I residenti avrebbero già trovato riparo in altre abitazioni, chi da amici e chi da parenti.