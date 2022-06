Maltempo, Scipione si prende una pausa: martedì nubifragi, grandine e forti raffiche di vento

Il grande caldo vissuto in questi ultimi giorni da milioni di italiani potrebbe presto prendersi una tregua. Infatti già a partire dalle prossime ore un vortice di bassa pressione in movimento dal Mare del Nord verso la Scandinavia orchestrerà una perturbazione destinata all’Europa centrale e al Nord Italia.

Maltempo in arrivo, la situazione

Secondo le previsioni meteo già nella serata di lunedì 6 giugno 2022 sono previste piogge e rovesci sparsi conseguenti al fronte che raggiungerà le regioni settentrionali dall’Atlantico. Nella notte non si escludono poi eventi temporaleschi.

È al mattino di martedì 7 che potrebbe arrivare con insistenza il maltempo a nord, con piogge e rovesci sin dal mattino su Alpi, Prealpi, gran parte del Piemonte, ovest Emilia, medio-alta Lombardia e alta pianura veneta

Sul resto della penisola invece proseguirà l’azione stabilizzante dell’anticiclone africano, responsabile anche di temperature elevate.

Grandine e nubifragi, ecco dove

L’Italia va comunque verso la pausa da Scipione, il caldo africano vissuto negli ultimi giorni. Infatti sono attesi fenomeni anche di forte intensità e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento con possibili nubifragi, specie sul settore lombardo-veneto e la sera su quello friulano.

Tali fenomeni tenderanno ad esaurirsi al Nordovest già in serata, dove subentreranno ampie schiarite a partire da Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure.

Sul resto d’Italia non ci sarà invece nessun cambiamento, con tempo in prevalenza soleggiato salvo una lieve variabilità diurna in Appennino e possibilità di isolati e brevi rovesci sul settore laziale. Temperature in calo al Centro e soprattutto al Nord.